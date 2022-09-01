SİYAH ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan Özellikleri Vardır

Antioksidanların bir dizi sağlık yararı sağladığı bilinmektedir. Antioksidanları ya da antioksidanlar açısından zengin gıdaları tüketmek, serbest radikalleri gidermeye ve vücuttaki hücre hasarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu sonuçta kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Polifenoller, siyah çay da dahil olmak üzere belirli yiyecek ve içeceklerde bulunan bir tür antioksidandır. Takviey verici gıdaların çoğu antioksidan içerse de aslında almanın en iyi yolu yiyecek ve içeceklerdir. Bu sebeple siyah çay içmeyi tercih edebilirsiniz.

Kalp Sağlığını İyileştirir

Siyah çay, kalp sağlığına fayda sağlayan flavonoidler adı verilen başka bir antioksidan grubu içerir. Çayla birlikte flavonoidler sebzelerde, meyvelerde, kırmızı şarapta ve bitter çikolatada bulunur. Bunları düzenli olarak tüketmek, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek trigliserit seviyeleri ve obezite dahil olmak üzere kalp hastalığı için birçok risk faktörünü azaltmaya yardımcı olabilir. Bir araştırma da günde üç fincan siyah çay içenlerin kalp hastalığına yakalanma riskinin %11 azaldığını buldu. Günlük rutininize siyah çay eklemek, antioksidanları diyetinize dahil etmenin ve gelecekteki sağlık komplikasyonları riskinizi potansiyel olarak azaltmanın kolay bir yoludur.

LDL Kolesterolü Düşürebilir

Vücut, kolesterolü vücutta taşıyan iki lipoprotein içerir. Biri düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), diğeri ise yüksek yoğunluklu lipoproteindir (HDL). LDL, kolesterolü vücuttaki hücrelere taşıdığı için “kötü” lipoprotein olarak kabul edilir. Bu arada, HDL "iyi" lipoprotein olarak kabul edilir, çünkü kolesterolü hücrelerinizden uzaklaştırır ve atılmak üzere karaciğere taşır. Vücutta çok fazla LDL olduğunda, atardamarlarda birikebilir ve plak adı verilen mumsu birikintilere neden olabilir. Bu, kalp yetmezliği veya felç gibi sorunlara yol açabilir. Neyse ki, bazı araştırmalar çay tüketmenin LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur. Araştırmalar, siyah çayın LDL seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur.

Bağırsak Sağlığını İyileştirebilir

Araştırmalar, bağırsaklarınızdaki bakteri türünün sağlığınızda önemli bir rol oynayabileceğini bulmuştur. Bunun nedeni, bağırsağın trilyonlarca bakteri içermesinin yanı sıra bağışıklık sisteminizin %70-80'ini içermesidir. Bağırsaklarınızdaki bakterilerin bazıları sağlığınız için faydalı olsa da bazıları değildir. Siyah çayda bulunan polifenoller, iyi bakterilerin büyümesini teşvik ederek ve Salmonella gibi kötü bakterilerin büyümesini engelleyerek sağlıklı bir bağırsağın korunmasına yardımcı olabilir. Ek olarak, siyah çay, zararlı maddeleri öldüren ve sindirim sisteminin astarını onarmaya yardımcı olarak bağırsak bakterilerini ve bağışıklığı iyileştiren antimikrobiyal özellikler içerir.

Kan Basıncını Düşürmeye Yardımcı Olabilir

Yüksek tansiyon dünya çapında yaklaşık 1 milyar insanı etkiliyor. Kalp ve böbrek yetmezliği, felç, görme kaybı ve kalp krizi riskinizi artırabilir. Neyse ki, diyetinizdeki ve yaşam tarzınızdaki değişiklikler kan basıncınızı düşürebilir. Günlük olarak siyah çay içmek ve stres yönetimi stratejileri gibi diğer yaşam tarzı değişikliklerini dahil etmek, yüksek tansiyonu olanlara fayda sağlayabilir.

Felç Riskini Azaltmaya Yardımcı Olabilir

Beyindeki bir kan damarı tıkandığında veya yırtıldığında felç meydana gelebilir. Dünya çapında ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Neyse ki, felçlerin %80'i önlenebilir. Örneğin, diyetinizi, fiziksel aktivitenizi, kan basıncınızı ve sigara içmemenizi yönetmek inme riskini azaltmaya yardımcı olabilir. İlginç bir şekilde, araştırmalar siyah çay içmenin felç riskini azaltmaya da yardımcı olabileceğini bulmuştur.

Kan Şekeri Düzeylerini Düşürebilir

Yüksek kan şekeri seviyeleri, tip 2 diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalık, böbrek yetmezliği ve depresyon gibi sağlık komplikasyonları riskinizi artırabilir. Özellikle şekerli içeceklerden çok miktarda şeker tüketmenin kan şekeri değerlerini ve tip 2 diyabet riskini arttırdığı gösterilmiştir. Şeker tükettiğinizde pankreas, şekeri enerji için kullanılmak üzere kaslara taşımak için insülin adı verilen bir hormon salgılar. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha fazla şeker tüketirseniz, fazla şeker yağ olarak depolanır. Siyah çay, vücutta insülin kullanımını artırmaya yardımcı olduğu tespit edilen şekersiz harika bir içecektir.

Kanser Riskini Azaltmaya Yardımcı Olabilir

100'den fazla farklı kanser türü vardır ve bazıları önlenebilir değildir. Bununla birlikte, siyah çayda bulunan polifenoller kanser hücresinin hayatta kalmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bir test tüpü çalışması, çaydaki polifenollerin kanser hücreleri üzerindeki etkilerini analiz etti. Siyah ve yeşil çayın kanser hücresi büyümesini düzenlemede ve yeni hücre gelişimini azaltmada rol oynayabileceğini gösterdi. Siyah çay kanser için alternatif bir tedavi olarak görülmese de, bazı araştırmalar siyah çayın kanser hücresi sağkalımını azaltmaya yardımcı olma potansiyelini göstermiştir. Siyah çay ve kanser hücreleri arasındaki bağlantıyı daha net bir şekilde belirlemek için insanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Odaklanmayı İyileştirir

Siyah çay, kafein ve L-theanine adı verilen, uyanıklığı ve odaklanmayı iyileştirebilen bir amino asit içerir. L-theanine beyindeki alfa aktivitesini artırarak gevşeme ve daha iyi odaklanma sağlar. Araştırmalar, L-theanine ve kafein içeren içeceklerin, L-theanine'in beyin üzerindeki etkilerinden dolayı odaklanma üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu bulmuştur. Enerjiyi artırmak ve çok fazla kafein olmadan odaklanmak istiyorsanız, siyah çayı harika bir içecek yapar.

Yapımı Kolaydır

Siyah çayın yapımı oldukça kolaydır. Özellikle Türk mutfağında ve evlerinde akşamları sıklıkla yapılır. İster poşet ister yaprak çay kullanabilirsiniz.