Siverek’te öksüz ve yetim kız çocuklarına ücretsiz saç bakımı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan öksüz ve yetim kız çocukları evlerinde ziyaret edilerek, saç bakımları yapılıyor.

Siverek Kaymakamlığına bağlı Şirinkuyu Aile Destek Merkezi tarafından yapılan bir proje ile ilçede yaşayan öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin kız çocuklarına kuaför ve saç bakım hizmeti verilmeye başlandı. Merkez tarafından tespit edilen aile ve kız çocukları, evlerinde ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler veriliyor. Daha sonra Aile Destek Merkezinde kuaförlük kursu gören kursiyerler, kız çocuklarına kuaför ve saç bakım hizmetini veriyor.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Şirinkuyu Aile Destek Merkezi Sorumlusu Ayşe Duman, "Merkezimiz tarafından dezavantajlı çocuklarımıza yönelik bir çalışma çerçevesinde bugün kız çocuklarımıza kuaförlük ve saç bakım hizmeti vermeye başladık. Bu çalışmamızı öğretmen arkadaşlarımız ve kursiyerlerimiz ile birlikte yapıyoruz. Burada daha önce hiç profesyonel şekilde hiç kuaför yüzü görmemiş çocuklarımıza bir nebzede olsa bu ortamı yaşatmak ve çok olumlu dönüşler alamaya başladık. Bu çalışmamız devam edecektir” dedi

Saçlarını kestirerek, bakımını yaptıran 10 yaşında ki Mekke Başak, çok mutlu olduğunu ve bu çalışmayı yapanlara teşekkür etti.