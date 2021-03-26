Sivas’ta bir ilk, hastalar kök hücre yöntemiyle tedavi ediliyor

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde vücutta bulunan yağlardan elde edilen kök hücreyle hastalar tedavi ediliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde vücutta bulunan yağlardan elde edilen kök hücre, multipotent gibi hücrelerden ve yağdan zengin kendi dokusu ile tedavi yapılıyor. Daha önce menüsküs yırtığı bulunan bir sporcunun tedavisinde kullanılan yöntem Türkiye’de birkaç hastanede yapılabilirken Sivas’ta da ilk kez gerçekleştirildi. İki ayrı aşamada yapılan ameliyatın ilk aşamasını Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, ikinci aşamasını ise Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemur gerçekleştirdi.

"Cildi yenilemek amaçlı kullanmaktayız’’

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, vücutta karın cildi, bacak ve basen kısımlarındaki yağların liposuction yöntemiyle alınarak estetik amaçlı veya yara iyileşmesi, doku hacimi arttırılması gibi birçok alanda kullanıldığını belirterek, “Yağ grefti dediğimiz bu yağları bütün olarak kullanabildiğimiz gibi daha küçük parçacıklara ayırarak stromal vasküler fraksiyon haline getirmekteyiz ve böylece hücreleri açığa çıkararak kök hücre, mezenkimal hücre yoğunluğunu arttırıp daha çok faydalanabileceğimiz şekle getirerek de kullanabilmekteyiz. Hacim kaybında, ellerde, yüzde veya vücudun başka bir bölgesinde cildi yenilemek amaçlı veya desteklemek amaçlı yani rejenerasyon amaçlı kullanmaktayız. Aynı zamanda bu erişkin insanların karnından, kalçasından veya bacağından aldığımız bu yağları belirli bir işleme tabi tutarak farklı amaçlarda da kullanılmaktadır. Bunlar kontur düzeltme, yara iyileşmesi amaçlı da olabilir. Ayrıca tedavi edici olarak ortopedi ana bilim dalında da kullanılmaktadır” dedi.

Sivas’ta ilk olma özelliği taşıyor

Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya’nın hazırladığı mezenkimal hücrelerden, aminoasit ve büyüme faktörlerinden zengin sıvıyı, ameliyatın ikinci aşamasında kullandıklarını belirten Prof. Dr. Zekeriya Öztemur ise “Multipotant hücreler dediğimiz mezenkimal hücrelerden yoğun bir sıvı hazırladık ve bunu eklem içine uyguladık. Tabii amacımız iyileşme olayını biraz daha hızlandırarak daha kaliteli bir iyileşme sağlayabilmek. Attığımız menüsküs dikişlerinin daha iyi bir kalitede iyileşmesini amaçladık” diye konuştu.

Bu işlemin gelişmiş hastanelerde yapılan bir işlem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztemur, “Sivas’ta bunu Neşe hocamla ilk kez gerçekleştirdik. Daha güzel bir şey var; yerli bir kitle yaptık. Bu işlemi hem menüsküs yırtıklarında hem kıkırdak degenerasyonlarında ortopedinin pek çok alanında kullanmamız mümkün. Plastik cerrahide pek çok alanda kullanılması mümkün. Sağ olsun Neşe hocamın katkılarından dolayı bu işi Sivas’ta yapabildik. İnşallah bu tip işlemlerimize ileride de devam edeceğiz” dedi.