Sirtfood Diyeti Nedir? Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilmeli?

Sirtuin yani ‘SIRT’ genleri nedir?

Sirtuinlerin Tip 2 Diyabet, obezite, kanser, yaşlanma ve Alzheimer, Parkinson gibi bazı nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde önemli rol oynadığı literatürde yayımlanan çalışmalarca kanıtlanmıştır.

Kanser, Alzheimer ve Parkinson üzerinde vücutta bulunan kanserli ve iltihaba neden olan hücreleri etkisiz hale getirerek bir bakıma toksinleri yok ederek etki ettiği bulunmuştur.

Obezite ve Tip 2 Diyabeti ise vücutta glikozu parçalayarak atımını kolaylaştırarak, insülin etkisini arttırarak ve kas liflerinde oksijen tüketimini arttırarak önlediği tespit edilmiştir. Hem glukozu parçalaması hem insülin metabolizmasında yer alarak kan şekerini dengelemesi hem de kaslarda enerji harcamasını arttırması ile oldukça önemli bir metabolizma hızlandırıcı gen adını verebiliriz.

Ayrıca yapılan çalışmalarda kesinlikle yaşlanmanın etkilerini azalttığı ve yaşam süresini uzattığı da belirtilmektedir.

SIRTFOOD DİYETİ nedir?

SIRT genlerini aktive eden, daha fazla çalışmasını sağlayan yiyeceklerin keşfiyle ‘Sirtfood Diyeti’ ortaya çıkmıştır. Ünlü sanatçı Adele’ in bu yöntemle 20 kilo verdiği iddia edilmektedir.

SIRTFOOD diyetinde Sirtuin genini aktive eden yiyeceklerin tüketimini sağlayarak metabolizma hızlanmasıyla birlikte kilo kaybı hedeflenir.

Bu Yiyecekler :

-Kakao

- Çilek

- Karabuğday

- Zeytinyağı

- Kahve

- Yeşil çay

- Maydanoz

- Kapari

- Kereviz

- Kale

- Roka

- Yaban mersini

- Kırmızı soğan

- Soya

- Zerdeçal

- Kırmızı şarap

- Ceviz

SIRTFOOD DİYETİNİ NASIL YAPMALIYIZ?

Sirtfood Diyeti ilk 3 gün belirtilen yiyeceklerden oluşan içecek ve 1 ana öğünle, ardından 4 gün 2 ana öğün, Sirt yiyecekler ve yeşil içecekle, ardından 14 gün 3 ana öğün ve yeşil içecekle destekleyerek 21 günde tamamlanması ilkesine dayanır.

Özellikle ilk 3 gün sıvı beslenme yoğun iş temposuna sahip veya aşırı kilosu olan bireylerde çok düşük kalori içerdiğinden sağlık açısından sakıncalı olabilir.

Yaşam boyu sağlıklı kalabilmek ve düzenli kilo kaybı için her zaman beslenme biçimi kişiye özel olmalıdır.

Her birimizin yaşı, kilosu, boyu, sahip olduğu kronik hastalıkları, genleri, yaşam tarzı farklı olabilir. Her vücuda her kalori, her çeşit beslenme iyi gelmeyebilir.

Sirtuin Diyeti, toksik hücreleri vücuttan atması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendiricidir. Fakat yeterli kalori alınmazsa bu etki tersine dönebilir. Özellikle hipertansiyon, Tip1-2 Diyabet vb. kronik hastalığı olanların, ilaç kullananların mutlaka uzman kontrolünde beslenme programları hazırlanmalıdır.

Belirttiğim sağlık değerlerini göz önüne alarak en genel menüyü sizler için şu şekilde hazırladım.

ÖRNEK MENÜ

SABAH

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanan sebzeli omlet

2 tam ceviz içi

Dilediğiniz kadar maydanoz ve/veya roka

1 dilim kadar karabuğday ekmeği (ekmeği yapamıyorsanız maydanoz- roka ile salata yapıp içerisine 4 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday ekleyiniz)

Ara Öğün

1 orta boy portakal + 1 tam ceviz içi

ÖĞLEN

1 orta boy elma + 4 yemek kaşığı kadar haşlanmış karabuğday + yarım kırmızı soğan, roka ve maydanoz ile hazırlanmış salata(salataya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyiniz)

Ara Öğün

Sirtfood içeceği

AKŞAM

100-150g arası ızgara ya da haşlama kırmızı veya beyaz et

Roka – maydanoz – 1 portakal dilimleyerek 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış salata (salatanıza doyma durumuna göre 3-4 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday eklenebilir)

Günlük toplam en az 2.5 L su tüketilmelidir.

YEŞİL İÇECEK

7-8 dal roka

5-6 dal maydanoz

2 adet kereviz sapı

1 tutam zencefil veya yarım çay kaşığı toz zencefil

½ orta boy elma

½ orta boy limon

½ matcha yeşil çayı rondodan ya da smoothie blenderden geçirilerek hazırlanır.

Özellikle kilo verme programlarında zaman zaman duran ağırlık kaybının harekete geçirmek, beslenme programında durağanlığı önlemek için farklı beslenme şekillerini uygulayabiliyoruz. Bu tür durumlarda da Sirtfood Beslenmedeki gibi metabolizmayı hızlandıran genleri aktive eden yiyecekler, özel menüler sürecin minik bir parçası olabiliyor.

Her ne olursa olsun biz beslenme uzmanlarının sağlıklı hayat için onaylamadığı beslenme biçimi tek tip beslenmedir. Sirtfood Diyetinin uzun süreli uygulanması sadece belirli yiyecekleri kapsadığından tek tip beslenmeye neden olacağından uzman kontrolü olmadan lütfen uzun süreli uygulamayınız.