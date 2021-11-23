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Sırt ağrısıyla gitti, kalp ameliyatı oldu

Zonguldak’ta sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Yüksel Tosun, 4 damarının tıkalı olduğunu öğrenerek ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonrası hastanenin 500’üncü hastası olması nedeniyle pasta kesildi.

Sağlık 23.11.2021, 10:10
Sırt ağrısıyla gitti, kalp ameliyatı oldu

Zonguldak’ta sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Yüksel Tosun, 4 damarının tıkalı olduğunu öğrenerek ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonrası hastanenin 500’üncü hastası olması nedeniyle pasta kesildi.

Zonguldak’ta kuyumcu esnafı olan Yüksel Tosun, sırt ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giderek yapılan kontrollerinin ardından kalp ameliyatı olmasına karar verildi. Kdz. Ereğli’de Özel Echomar Hastanesi’nde ameliyata alınan Tosun, şimdi sağlığına kavuştu. Hastanenin 500’üncü hastası olması sebebiyle Yüksel Tosun’u taburcu edileceği gün, üzerinde hastanenin adının ve 500. Hasta yazan bir pasta kesildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Ali Kemal Gür ve ekibine teşekkür eden Tosun, hastaneye başvuru sürecini anlattı. Tosun yaptığı açıklamada; “Doktor arkadaşıma tedavi olduktan sonra anjiyo olmayı önerdi, bu hastaneye yönlendirildik. Burada da baktırdıktan sonra anjiyoda 4 damar tıkanık denilince, herhalde şaka yapıyorlar diye düşündüm. Hastalık herkes için var, çok şaşırdık ve çok üzüldük. Ali Kemal hocamla tanıştırdılar, bir an görünce hocama ısındım. Ameliyatımızı olduk, Allah razı olsun Ali Kemal hocamdan” ifadelerini kullanırken, hemşireler ve hastane personeline teşekkür etti.

Kendisinin 200, hastanenin 500’üncü hastası

Özel Echomar Hastanesi’nde ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Kemal Gür, süreç hakkında bilgiler verdi. 200’üncü hastası olduğunu vurgulayan Doktor Gür açıklamasında; “Hastamızın 4 damarı tıkalıydı, geçen hafta Bypass yaptık, ameliyatımız güzel geçti. 3-4 gün serviste tuttuktan sonra inşallah bugün taburcu edeceğiz.”

“Kalp ameliyatı için Ereğli’yi tercih ediyorlar”

Hastane Başhekimi Dr. Nevzat Çimenoğlu, kalp ameliyatı için Türkiye’nin dört bir yanından hastalar geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Hastanemizde kalp merkezini açalı 1,5 sene oldu. Bu süre içerisinde gittikçe hasta sayımız artmaya başladı. Ereğli bir ilçe ve insanların açık kalp ameliyatı olmasına karar vermesi kolay değil. Böyle bir ilçede kalp ameliyatı olmak şüphe ile karşılanıyordu ama bunu hocalarımızın sayesinde aştık. Kolay olmadı, bu güven meselesi. Şimdi geldiğimiz noktada bölgede, eminim iyi bir isim yaptığımızı düşünüyoruz. Hastalarımıza iyi ve kaliteli bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Özellikle kardiyoloji alanında aldığımız sonuçlar da çok güzel. Dolayısıyla ilçemize, bölgemiz ve Zonguldak dışından da çoğu yerden hasta geliyor. Ali Kemal hocamız en son Siirt’ten bir hastamızı ameliyat etti. Sivas, Çorum, Malatya, Kütahya’dan gelen hastalarımız vardı. Bu hem bizim için hem de bir Zonguldaklı olarak gurur kaynağı oluyor. Ulaştığımız hasta sayısı 500’ü buldu. Ali Kemal hocam da Bypass’ta 200’ü geçti. İnşallah bundan sonra hizmetlerimizi sağlık alanında daha iyi bir şekilde vermeye devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Yüksel Tosun tarafından kesilen pasta, ameliyatını başarıyla gerçekleştiren doktor ve hemşirelere ikram edildi.

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