- Şırnak’ta yaralı kızıl şahine ’protez’ ayak takıldı

Şırnak’ta avcıların silahla vurması sonucunda sağ ayağı kopan kızıl şahine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezinde tasarlanan protez ayak ile tekrardan yürümeye başladı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezinde Veteriner Şerif Tadik, kızıl şahinin kopan ayağını inceleyerek, protez ayak tasarladıklarını söyledi. Protezine kavuşan kızıl şahin, ilk adımlarını attı.

Veteriner Şerif Tadik, vatandaşlarca Silopi’de 12 Ocak’ta kızıl şahinin ateşli silahla yaralandığı bilgisinin verildiğini belirtti. Ekiplerce ilçeden alınarak merkeze getirilen kızıl şahinin tedavi altına alındığını ifade eden Tadik, “Ayağı koptuğu için kendi imkanlarımızla ona kauçuktan bir bacak yaptık. Bu sayede kuşun hem stresi azaldı hem de protez bacakla yürüyebiliyor. Şimdi durumu gayet iyi. Belki hayvan bir daha uçamayacak, doğaya kavuşamayacak ama yeni bacağıyla hayatı biraz daha konforlu olacak" dedi.

(MY-RK-Y)