Şırnak’ta korona virüs aşısı uygulanmaya başladı

Şırnak’ta sağlık çalışanlarına korona virüs aşıyı yapılmaya başlandı.

Yurdun dört bir yanında aşı olmak isteyen sağlık çalışanları Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak bu sabah itibariyle aşılarını olmaya başladı. Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde saat 09.00 itibariyle sağlık çalışanları için aşılama çalışması yapıldı. MHRS’den aşı randevusunu alan sağlık personelleri aşı odasına gelerek aşılarını oldu. Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde, aşı için 5 ayrı aşı odası hazırlandı. Aşıyı ilk olarak Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük oldu. Başıbüyük’ten sonra diğer sağlık çalışanları da aşı yaptırmaya başladı.

Aşı yaptırdıktan sonra açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, "Bugün itibariyle ilimizde, Beytüşşebap, Uludere, Cizre, İdil ve Silopi’deki devlet hastanelerimizde sağlık çalışanlarımızı aşılama işlemleri başlamış durumda. Saat 09.00 itibari ile başladık. Biz de Şırnak merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde belirlenen aşılama polikliniklerinde ekip olarak, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve başhekimlerimiz olarak geldik ve ilk aşımızı uyguladık. Bakanlık ilimizdeki tüm sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına yetecek düzeyde korona virüs aşısını ilimize gönderdi. Şu an için, birkaç gün içerisinde tüm sağlık çalışanlarımızı aşılamayı planlıyoruz" dedi.