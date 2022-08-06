banner528

banner549

banner547

Son Dakika
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'

Şırnak’ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Şırnak’ta dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya gönderildi.

Sağlık 06.08.2022, 20:44
Şırnak’ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Şırnak’ta dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya gönderildi.

Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 25 hafta 27 günlük 775 gr olarak dünyaya gelen bebeğin boyun altında bulunan küçük keseden dolayı ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiğinden Şanlıurfa’ya sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığından istenen helikopter ambulans Şırnak Havaalanı’na indi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havaalanına götürülen bebeğin nakli helikopter ambulansla sağlandı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu