Sinyallere dikkat ederek intiharı önlemek mümkün

Genellikle kişinin ölüm, ölmek veya intihar hakkında konuşmasının veya yazmasının, umutsuz, çaresiz veya değersiz olduğuyla ilgili yorumlar yapmasının, yaşamak için bir sebep olmadığına dair ifadeler kullanmasının intihar konusunda önemli sinyaller olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu mesajların mutlaka dikkate alınması gerektiğini kaydediyor. Daha önce intihar girişiminde bulunmanın önemli bir risk faktörü olduğunu belirten uzmanlar, psikiyatrik yardım ve desteğin önemine işaret ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO), 2014 yılında intihar vakalarını önlemek amacıyla 10 Eylül’ü Dünya İntiharı Önleme Günü olarak ilan etti. Bu yılın sloganı ise“Birini Hayata Döndürmek için Bağlantıya Geçin” olarak belirlendi.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, Dünya İntiharı Önleme Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.