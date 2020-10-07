SİNSİ VE SESSİZ TEHLİKE:PARATİROİD BEZİ ADENOMU

Paratiroid bezi, Tiroit bezinin arkasında yer alan sağda ve solda ikişer olmak üzere toplam dört tane bezdir, büyüklükleri 3-4 milimetredir yani mercimek kadar bir bezdir.

Vücudumuzun kan kalsiyum dengesinin sağlanması için gerekli olan Parathormon salgısını oluşturur. Bu salgı kasların, kemiklerin, böbreklerin, kalbin sinirlerin işlev görmesini sağlar.Bu bezlerden birinde veya birkaçında problem oluşursa kemikler başta olmak üzere birçok organımız zarar görmeye başlar.

Bu hastalıkta genellikle geç tanı konur.Çünkü belirtiler non spesifiktir.Hastalardaki belirtiler genellikle birçok hastalıkla beraber görülen belirtilerdir örneğin sebebi belli olmayan yüksek tansiyon ,böbrek taşı böbreklerde kum sorunu ,inatçı mide sorunu,geçmeyen mide ağrıları ve yanmaları ,kaslarda güçsüzlük,bilinç bulanıklıkları,idrar kaçırma ve sık idrara çıkma,halsizlik,kas krampları,romatizmaya benzeyen eklem ağrılar gibi... birçok belirti gösterebilir.

Ama en sık görülen belirtiler hipertansiyon kemik kırıkları, böbrek taşı, mide ve 12 parmak bağırsağı problemi, kas ağrıları ve psikiyatrik belirtilerdir. Açıklanamayan kemik ağrısı, kemik erimesi, kemik kırılması, kas ağrısı, mide ve bağırsak rahatsızlıkları iştahsızlık, kabızlık, bulantı, halsizlik, bıkkınlık ve hafıza problemleri akla primer hiperparatiroidizmi getirmeli.

Kanda kalsiyum düzeyindeki artışlar idrardan kalsiyum atılması yani idrar da kalsiyum saptanması ve kemik kırığı, kronik ağrılar, kronik yorgunluk ve halsizlik bu hastalığı akla getirmeli.Bu yönde tetkik ve tahlil yapılmalı.Hastalığın tanısını boyun ultrason incelemesi sintiğrafik inceleme ve tomografi incelemesi ile tanı koyabiliyoruz.

İlaç ile tedavi edilemeyen bu hastalık ancak ameliyat ile düzeltilebilir.Ortalama 45 dakika süren bir ameliyat ile fazla hormon salgılayan hastalıklı doku alınarak hastada belirgin bir iyileşme düzelme sağlanır.İşlem genel anestezi altında boyun orta hattan küçük bir kesi ile yapılır. İşlem esnasında ses tellerinin zarar görmemesi için sinir monitörü kullanıyoruz.Aynı zamanda doğru dokuyu almak için öncesinde ve sonrasında ameliyat esnasında kan PTH ölçümü yaptırıyoruz. Çıkarılan dokuyu mutlaka patolojik inceleme ile konfirme ediyoruz,.Genellikle ertesi gün taburcu ediyoruz.Bu işlem ile hastaların kas ağrılarında ve hipertansiyonlarında ani belirgin bir düzelme sağlanıyor.

Uzun dönemde kemikleri ve kemik kırığından korumuş oluyoruz, kemik erimesine bağlı oluşan böbrek taşlarının verdiği hasar sonucu böbreği de uzun dönemde korumuş oluyoruz.