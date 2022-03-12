Sinsi hastalık ‘glokom’

Halk arasında “göz tansiyonu” ya da “karasu hastalığı” olarak bilinen glokomun, erken tanı ile gözde kalıcı körlüğe gitmesi önlenebilen bir hastalık olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir, “Glokom hastalığında görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından erken tanı önemlidir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Opr. Dr. Talha Özdemir, 12 Mart Dünya Glokom Günü nedeniyle bilgilendirmelerde bulundu. Erken tanı ile gözde kalıcı körlüğe gitmesinin önlenebildiğini vurgulayan Opr. Dr. Özdemir, “Halk arasında göz tansiyonu ya da karasu hastalığı olarak bilinen glokom, gelişmiş toplumlarda birinci, tüm dünyada ise ikinci körlük sebebidir. Dünya genelinde 7 milyon insan glokom nedeni ile kör olarak yaşamakta olup yaklaşık 80 milyon glokom hastası bulunmaktadır. Düzenli aralıklarla yapılan muayeneler, glokomun erken tanı ve tedavisi için en iyi yöntemdir. Glokom, dikkatli bir göz muayenesi ile teşhis edilir” diye konuştu

Sinsi ilerleyen bir hastalık

Glokom hastalığının risk faktörlerine dikkat çeken Opr. Dr. Özdemir, “Sinsi ilerleyen glokom, fark edilip tedavi edilmez ise körlükle sonuçlanabilen gözün adeta sessiz hırsızıdır. Ailede glokom hikâyesi olanlar, diyabet hastaları, yüksek tansiyonu olanlar, kortizon kullanımı, yüksek hipermetrop ve miyop, üveit risk faktörleridir. Glokom göz tansiyonu ölçümü bilgisayarlı periferik görme alanı, OCT-RNLF (sinir lifleri tabakası kalınlık analizi ) optik sinir muayenesi ile progresyon analizi yapılarak uygun medikal, lazer ya da cerrahi müdahale ile körlüğe gitmesi önlenebilen bir hastalıktır” şeklinde konuştu.