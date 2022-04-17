Sinoz’dan Güneş Lekeleri Üzerinde Ultra Etkili Güneş Kremi

SİNOZ’un çok sevilen güneş kreminin formülü güçlendirildi ve filtrelerinin güneşten koruyuculuğu artırıldı. Bu sayede Yaz-kış tüm yıl güneşe karşı korkmadan korunmanın tam zamanı... Yenilenen SİNOZ, Koyu Leke Görünümünü Azaltan SPF50+ Yüz Güneş Kremi, en hassas ciltleri bile yüksek güneş koruma ve leke karşıtı complex teknolojisi ile leke oluşumuna neden olan güneş ışınlarına ve mavi ışıklara karşı etkili korur. Koyu cilt lekelerine karşı kusursuz bakım yapar. Leke görünümünü hedef alır, güneşin sebep olduğu pigment üretimini önler. Serbest radikallere karşı korurken yaşlanma belirtileriyle savaşır. Ultra efektif formülü sayesinde cilt tonunu eşitler.

SPF 50+ / PA++++ yüksek güneş korumasının yanı sıra formülünde bulunan güçlü leke karşıtı aktifler ile güneşin ve mavi ışıkların neden olduğu koyu yüz lekelerinin oluşumunu önler. Cildi nemlendirici ve yenileyici içerikler sayesinde yağlandırmadan cilt bariyerini korur. Nemsizlikten kaynaklanan kırışıklıkları önler ve cilde yumuşak ve rahatlamış bir ifade verir. Cilt tarafından kolay emilen ve beyazlık bırakmayan bu özel krem, cilde parlak ve sağlıklı bir görünüm verirken makyaj öncesinde rahatlıkla kullanılabilir.

Kadınların vazgeçilmez markası SİNOZ, cilt bakım ürünleriyle Türkiye'nin birçok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkanı sağlıyor.

Sinoz ile “Güzelliğinin Farkına Var”.

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