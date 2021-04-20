Sinovac, dünya genelinde 260 milyon doz aşı tedarik etti

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech, dünya genelinde 260 milyon doz yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı tedarik etti.

Sinovac Biotech Başkanı Yin Weidong, şirketin şu ana kadar 260 milyon doz Covid-19 aşısı tedarik ettiğini ve bu miktarın yüzde 60’ının Çin dışına gönderildiğini açıkladı. Boao Asya Forumu’nda açıklama yapan Yin, şirketin günde 6 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı ürettiğini ve mevcut sınır ötesi ortak üretimin yetersiz olduğunu ifade ederek "Teknoloji transferi için mümkün olan en kısa sürede 10 ülke belirlemeyi planlıyoruz" dedi. Yin şu ana kadar, dünya genelinde 160 milyon doz Sinovac aşısının uygulandığını söyledi.

Sinovac Covid-19’a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısı için dünya çapında 450 milyondan fazla doz sipariş alırken, en çok sipariş veren ülkeler arasında Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Şili yer alıyor.