Sinovac aşısı ne kadar etkili? İki doz aşı zorunlu mu?

Vatandaşlar, Sinovac aşısının ne kadar etkili olduğunu ve iki doz aşı yaptırmanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları, sorulan sorulara cevap niteliğinde, 'SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) aşısının bağışıklık yanıtı' adlı bir araştırma yürüttü.

Böylece araştırma sayesinde Sinovac aşısının yüzde kaç oranında etkili antikor yanıtı tespit edilmiş oldu.

Peki, Sinovac aşısı ne kadar etkili? Bir doz aşı yeterli mi? İkinci doz aşı zorunlu mu? İşte detaylar..

SİNOVAC AŞISI NE KADAR ETKİLİ?

Türkiye'de, geçtiğimiz günlerde ülkeye gelen Pfizer/BioNTech aşısının yanı sıra Çin'den tedarik edilen Sinovac aşısı da kullanılıyor.

Geniş kesimlere uygulanan aşı için gerekli testler yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yürütülen ’SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) Aşısının Bağışıklık Yanıtı’ konusundaki bilimsel çalışma sonuçlandı.

Manisa CBÜ hastanesi gönüllü sağlık çalışanları üzerinde yürütülen araştırmada, aşılama öncesi tüm katılımcılara antikor testi yapıldı. Daha önce hastalığı geçirmemiş ve SARS- CoV-2 antikoru saptanmayan 1053 kişi çalışmaya alındı.

Yapılan araştırmada tüm sağlık çalışanlarının birinci aşıdan en az 28 gün sonra (939 katılımcıdan) ve ikinci aşıdan en az 28 gün sonra (771 katılımcıdan) elde edilen özet sonuçlar ise şu şekilde açıklandı:

"Genel bulgular: 1. aşıdan en az 28 gün sonra bağışıklık yüzdesi yüzde 25.3 (Yüzde 95 GA: 22.5 - 28.1), 2. aşıdan en az 28 gün sonra Nötralizan (Kantitatif) testi bağışıklığı yüzde 97.92 (Yüzde 95 GA: 96.91 - 98.93) 2. aşıdan en az 28 gün sonra Nötralizan (Kalitatif) testi bağışıklığı yüzde 97.79 (yüzde 95 GA: 96.75 - 98.23) olarak belirlendi."

Araştırmaya göre aşının ikinci dozundan sonra kadınlarda yüzde 99.2, erkeklerde ise yüzde 95.7 oranında etkili antikor yanıtı tespit edildi.

BİR DOZ AŞI YETERLİ Mİ, İKİ DOZ AŞI ZORUNLU MU?

Yapılan araştırmaya göre, birinci aşıdan sonra antikor geliştirme oranının yüzde 25'te kaldığı ve ikinci aşıdan sonra antikor geliştirme oranının yüzde 97'nin de üzerine çıktığı tespit edildi.

Bu nedenle birinci aşıdan sonra yeterli bağışıklığın oluşmadığı, ikinci doz aşıdan sonra toplumun büyük bir kısmında bağışıklığın oluşacağı ifade edildi.

Manisa CBÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğrt. Üyesi Şebnem Şenol Akar, "Burada vurgulamamız gereken şey bir doz aşının asla yeterli olmayacağı, muhakkak ikinci dozun olunması gerektiğidir. Koruyuculuğun bu şekilde oluşabileceğini söylememiz çok önemli" dedi.

(Ensonhaber)