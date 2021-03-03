Sinovac aşısı hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor

apıldığının gönüllü ve araştırma ekibi tarafından bilinmediğine dikkat çekilerek, "Çalışmanın protokolünde sağlık çalışanları (K-1 Kohortu) ve normal riskli gönüllüller (K-2 Kohortu) olmak üzere iki aşama olarak ve toplamda 12 bin 450 gönüllünün dahil edilmesi planlanmaktaydı. Sağlık çalışanlarından oluşan K-1 kohortuna her 2 aşı uygulamasının 1 uygulaması gerçek aşı olurken, normal riskli gönüllüler bölümünde yapılan her 3 aşı uygulamasının 2 uygulaması gerçek aşı koluna randomize edilmiştir, yani gönüllülere gerçek aşı yapılma ihtimali 2/3'tür" denildi.

GÖNÜLLÜLERİN YÜZDE 57'Sİ ERKEK, YÜZDE 43'Ü KADIN

14 Eylül 2020 tarihinde ilk gönüllünün dahil edilmesi ile başladığı belirtilerek, "18-59 yaş arası gönüllüler gerçek aşı ve plasebo kolları olmak üzere iki ayrı kola dahil edilmiştir. Toplam 24 merkezden 10 bin 216 kişiye en az 1 doz gerçek aşı ya da plasebo uygulaması yapılmıştır. Bu gönüllülerden 6 bin 648'i gerçek aşı koluna dahil edilirken, 3 bin 568'i plasebo koluna dahil edilmiştir. Plaseboların tekrar gerçek aşı ile aşılanması ile toplam 25 bin 937 doz uygulama yapılmıştır. Dahil edilen gönüllülerin yüzde 57,8'i erkek iken, yüzde 42,2'si kadındır. Ortanca yaş 45'tir" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK GÖRÜLEN YAN ETKİLER

Üniversite tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, gönüllülerde en çok görülen yan etkiler şöyle:

Yorgunluk (% 9,8)

Baş ağrısı (% 7,6)

Kas ağrısı (% 3,8)

Ateş (% 2,5)

Titreme (% 2,4)

Enjeksiyon yerinde ağrı (% 1,6)

ARA SONUÇLARI BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

İlk ara sonuçları aşılar getirilmeden önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Etkinliği ilk sonuçlara göre yüzde 91,25 olarak duyurulmuştu. Aşı, Türkiye'de 14 Ocak'ta uygulanmaya başlamıştı.

ÇİN'DE ONAY ALAN İKİNCİ AŞI

Sinovac, Sinopharm'ın geliştirdiği aşının ardından ülkede onay alan ikinci koronavirüs aşısı olmuştu. Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği aşı, üretim tekniği olan inaktif virüs yöntemi ile üretildi.

Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğinde, enfekte etme özelliğini yitirmiş virüsün enjekte edilmesi suretiyle, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor. Bu teknik şu anda dünyada yaygın olarak kullanılan su çiçeği gibi bir çok aşının üretiminde kullanılıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ 2 MİLYAR DOZA ÇIKACAK

Şirket, yıllık korona aşısı üretme kapasitesini hazirana kadar 2 milyar doza çıkarmayı hedefliyor. Şirketin CEO'su şubat ayına kadar yılda 1 milyar doz kapasiteyle aşı üretilebileceğini açıklamıştı.