Sinovac aşının üçüncü faz sonuçlarını açıklandı

Türkiye'nin de 50 milyon doz satın aldığı Çinli şirket Sinovac'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısının üçüncü faz sonuçları açıklandı. Brezilya'daki sonuçlara göre yüzde 50.6, Türkiye'deki çalışmalara göre yüzde 91.2 koruyuculuğu olduğu belirtilen aşıya Çin'de kullanım onayı verildi.

Aşının etkinlik oranına ilişkin önceki fazlarda farklı test sonuçlarının açıklanması soru işaretleri doğurmuştu. Üretici şirket Sinovac, aşının üçüncü faz denemelerine ilişkin sonuçları açıkladı. Türkiye ve Brezilya’daki test sonuçlarını ayrı ayrı duyuran Sinovac, Güney Amerika ülkesindeki denemelere 18 yaş üstü 12 bin 396 kişinin katıldığını duyurdu.

Gözlem sürecinde 253 pozitif vakanın meydana geldiği belirtilirken, 14 gün arayla uygulanan iki doz sonrası aşının enfeksiyonu önlemede yüzde 50.6, tedavi gerektiren vakaları önlemede yüzde 83.7 ve hastane yatışları ile ölümcül durumlara karşı ise yüzde 100 koruma sağladığı ifade edildi.

Türkiye’deki çalışmalara da ayrı bir parantez açan Sinovac, 14 gün arayla iki doz aşı olan kişi sayısının 1322 olduğunu duyurdu. 29 vaka üzerindeki analizlerin baz alınmasına göre, Türkiye’de çalışmaların sonucunda koruyuculuk oranının yüzde 91.25 olduğu vurgulandı.