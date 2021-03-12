Sınır kenti Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Turuncu kategoride bulunan Kilis’te korona virüs vakaları artarken, kentin çok yüksek riskli iller arasında yer alması bekleniyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka yoğunluğunun yüzde 163’e yükseldiği kentin, yüksek riskli iller kategorisinden çok yüksek riskli iller kategorisine geçmesi bekleniyor. Tüm uyarı ve alınan tedbirlere rağmen Kilis’te yükselen vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.