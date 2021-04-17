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Sınır kenti Kilis’te kısıtlama sessizliği

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kilis’te 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken, denetimler de sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Sağlık 17.04.2021, 11:36
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Sınır kenti Kilis’te kısıtlama sessizliği

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kilis’te 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken, denetimler de sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te de vatandaşlar kurallara uyuyor. Ramazan ayının etkisiyle cadde ve sokakların boş kaldığı kentti, kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde uygulama yapıyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında kurallara uymayan vatandaşlara yaptırım uyguladı.

Kısıtlamadan muaf olan tatlıcılar başta olmak üzere gıda sektöründeki esnaf da iş yerlerini açarak paket servisi hizmetini sürdürmeye devam ediyor.
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