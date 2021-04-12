Sınır il Kilis Ramazan ayına yüksek korona artışı ile giriyor

Ramazan ayı öncesi tırmanışa geçen korona virüs vakaları Kilis’te yaşamı olumsuz etkiliyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te Ramazan ayı öncesinde vaka sayısında artış yaşanıyor. Bugüne kadar kentte yaklaşık 15 bin kişi korona virüse yakalanırken, 245 kişi hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 31 hasta olduğu, 4 hastanın entübe olduğu, hastanede yoğun bakım dahil yatan hasta sayısının 173 olduğu öğrenildi. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak gezmeye devam ediyor.