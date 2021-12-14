Singapur, Covid-19 ile mücadelede, vatandaşlardan güçlendirici yaptırmalarını isteyecek

Singapur, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 2 doz aşılarını yaptıran vatandaşlarına hatırlatıcı doz uygulamasına geçiyor.

Omicron mutasyonun tüm dünyada hızla yayılmasının ve bulaşıcılığının bütün varyantlardan daha yüksek olduğunun anlaşılmasının ardından, Singapur hatırlatıcı aşı uygulamasını zorunlu yapmaya hazırlanıyor. Omicron mutasyonlu vakaların artış göstermesi ile iki doz sonrası hatırlatıcı dozun zorunlu olmadığı 5,5 milyon nüfuslu ülkede 2 aşısını yaptırmış olan vatandaşların alışveriş merkezlerine, restoranlara girmesine izin verilirken 1 Ocak’tan itibaren tam aşılanmayanların iş yerlerine giderken dahi her seferinde test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanı Ong Ye Kung, aşının yanında güçlendirici almalarının da gerekliliğine dikkat çekti.

Singapur’da salgının başından bu yana nüfusun yüzde 87’si tam aşılanırken, yüzde 31’i ise hatırlatıcı dozlarını yaptırmış durumda.

Eylül ayının başından bu yana ilk kez dün vaka sayısı 339’a düşerken ülkede şu ana kadar 16 Omicron mutasyonlu vaka tespit edildi.