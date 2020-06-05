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Sınavda ‘alerji kurbanı’ olmayın

YAKLAŞAN SINAVLAR ÖNCESİ ALERJİK HASTALIKLARI BULUNAN ÖĞRENCİLERE UYARILARDA BULUNAN ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ UZMANI DOÇ. DR. MEHTAP KILIÇ, “ALERJİK HASTALIKLAR NEDEN OLDUĞU ŞİKÂYETLERLE SINAV PERFORMANSINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR. ÖZELLİKLE ALERJİK NEZLE NEDENİYLE OLUŞAN BURUNDA KAŞINTI, PEŞ PEŞE HAPŞIRIKLAR, BURUN AKINTISI VE BURUN TIKANIKLIĞI, HEM DERS ÇALIŞIRKEN HEM DE SINAV ESNASINDA DİKKAT DAĞINIKLIĞINA NEDEN OLABİLİR” DEDİ.

Sınavda ‘alerji kurbanı’ olmayın

YAKLAŞAN SINAVLAR ÖNCESİ ALERJİK HASTALIKLARI BULUNAN ÖĞRENCİLERE UYARILARDA BULUNAN ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ UZMANI DOÇ. DR. MEHTAP KILIÇ, “ALERJİK HASTALIKLAR NEDEN OLDUĞU ŞİKÂYETLERLE SINAV PERFORMANSINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR. ÖZELLİKLE ALERJİK NEZLE NEDENİYLE OLUŞAN BURUNDA KAŞINTI, PEŞ PEŞE HAPŞIRIKLAR, BURUN AKINTISI VE BURUN TIKANIKLIĞI, HEM DERS ÇALIŞIRKEN HEM DE SINAV ESNASINDA DİKKAT DAĞINIKLIĞINA NEDEN OLABİLİR” DEDİ.

05 Haziran 2020 Cuma 13:52
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Sınavda ‘alerji kurbanı’ olmayın

Yaklaşan sınavlar öncesi alerjik hastalıkları bulunan öğrencilere uyarılarda bulunan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Alerjik hastalıklar neden olduğu şikâyetlerle sınav performansını olumsuz etkileyebilir. Özellikle alerjik nezle nedeniyle oluşan burunda kaşıntı, peş peşe hapşırıklar, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, hem ders çalışırken hem de sınav esnasında dikkat dağınıklığına neden olabilir” dedi.

Hem polen mevsimi hem de sınav kaygı ve stresi nedeniyle içinde bulunduğumuz dönemde alerjik hastalıkların alevlenme gösterebileceğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği’nden Doç. Dr. Mehtap Kılıç, bu hastalıkların öğrencilerin sınav performansını da olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Özellikle alerjik nezle (alerjik rinit) nedeni ile oluşan burunda kaşıntı, peş peşe hapşırıklar, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, hem ders çalışırken hem de sınav esnasında dikkat dağınıklığına neden olabileceğine dikkat çeken İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Tıkalı ve rahatsız bir burunla uyumak, gece uyku kalitesinin bozulmasına ve dolayısıyla hem huzursuzluğa neden olabilir hem de zihnin çalışma süreci üzerine ve dikkatin toparlanması üzerine olumsuz etki eder. Alerjik göz nezlesi de (alerjik konjonktivit) göz de kaşınmalara, sulanmaya ve kızarıklıklara neden olarak sınav esnasında sorulara odaklanmakta zorlanmaya neden olabilir. Tüm bunlar alerjik hastalıkların kontrol altına alınması ile önlenebilir” diye konuştu.

Diğer öğrencileri de rahatsız edebilirler

Alerjik kişinin sınav esnasında oluşturduğu şikâyetlerin diğer öğrencileri de rahatsız edeceğini hatırlatan Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Sınav esnasında alerjik kişinin elinde olmadan oluşan sık hapşırıkları, burun çekme hareketleri özellikle Covid-19 hastalığıyla mücadele ettiğimiz şu dönemde çevreyi de rahatsız ve huzursuz edebileceği için aynı sınıfta sınava giren diğer kişilerin de kaygılanmasına ve dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecektir. Bu tarz şikâyeti olanların hekimleri ile görüşmeleri, tedavi ve öneri desteği almaları hem kendileri hem de beraber sınava girecek arkadaşları için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Astım hastalığı olan kişiler önlemini almalı

Sınav sürecinde astımın da olumsuz etkilerinin olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Astımın neden olduğu öksürükler, nefeste sıkışma hissi nedeniyle yine sınav performansını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden şikâyeti olan hastaların ‘astım kontrol durumu’ değerlendirilmesinin yapılması ve gerekli görülürse tedavi desteği almaları sınav başarılarını olumlu etkileyecektir. Astım olanların doktor raporu eşliğinde nefes açıcılarını sınav esnasında yanında bulundurmalarına izin verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Sınav öncesinde hekim desteği alınmalı

Doç. Dr. Mehtap Kılıç, sınav kaygısı ve stresiyle artış gösterebilecek diğer alerjik hastalıkları da söyle sıraladı: “Diğer alerjik hastalıklardan ürtiker (kurdeşen ) ya da atopik dermatit (alerjik egzama) gibi kaşıntıya neden olabilen diğer rahatsızlıklar da sınav kaygı ve stresiyle bu dönemde artabilir ve yine kaşıntı hissi çocuğun dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Tüm bu tarz alerjik şikâyetleri olan çocuk ve gençlerin zaman kaybetmeden hekim desteği almaları, sınava kadar olan süreçte hastalıklarının kontrol altına alınması için faydalı olacaktır.”

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