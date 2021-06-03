Sınav kaygısı ile başa çıkmak mümkün

Medline Adana Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, pazar günü yapılacak LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı öncesinde önerilerde bulunarak, “Sınavdan 48 saat önce dijital ortamlardan ve sosyal medyadan tamamen uzaklaşın” dedi.

Kaygı ile başarı arasında belli bir noktaya kadar doğru, belli bir noktadan sonra ise ters orantı olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, “Genellikle kaygı arttıkça başarı da artar. Ancak kaygı aşırı derecede artarsa bu sefer başarı olumsuz yönde etkilenir, bu da istenmeyen sonuçlara neden olur” diye konuştu. Koyun, öğrencilere ve ailelerine önerilerde bulundu.

Kaygı başarıyı etkiliyor

Sınav kaygısının kimi öğrencilerde kalp çarpıntısı, terleme, zihin bulanıklığı, tedirginlik, mide bulantısı, ağızda kuruluk gibi çeşitli fizyolojik ve davranışsal belirtilerle kendini gösterdiğini anlatan Psikolog Fulda Koyun, bu duruma ise daha önce yaşanmış başarısızlıkların tekrarlanabileceği endişesi, gerçekçi olmayan düşünce biçimleri, aile ve çevrenin beklentilerinin yüksek olması, kendine güvensizlik ve karamsarlığın neden olduğunu söyledi.

Çocuklar desteklenmeli

Geçmişte aşırı kaygı yaşayan birçok öğrencinin odaklanamama, dikkat dağılması, iyi bildiklerini bile hatırlayamama, soruların yerine sınav sonucunu düşünme, okuduğunu anlamama veya yanlış anlama gibi sorunlar nedeniyle hedeflediği başarıyı yakalayamadığını ifade eden Psikolog Fulda Koyun, çocuklarına destek olmak için ailelerin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Çocuğunuzu anlamaya çalışın ve onun hassas bir dönemde olduğunu unutmayın

Onu kesinlikle başkalarıyla kıyaslamayın

Çocuğunuza sürekli olarak ’ders çalış’ demeyin

Çocuğunuza her zaman onun yanında olduğunuzu hatırlatın

Çocuğun çabasının farkında olduğunuzu mutlaka belli edin

Onun kararlarını önemseyin ve saygı duyun

Endişelerinizi kontrol edin ve çocuğunuza yansıtmayın

Çocuğunuzun başarılarını ödüllendirin

Çocuğunuzu korkutmayın ve asla tehdit etmeyin

Çocuk başarısız da olsa gözünüzdeki değerinin düşmeyeceğini hatırlatın.”

Öğrenciler olumlu düşünmeli

Bazı öğrencilerin sınav öncesinde başarılı olamayacakları şeklinde karamsar düşüncelere kapılabildiklerini kaydeden Psikolog Koyun, sınav kaygısıyla başa çıkmanın ilk ve en önemli aşamasının bu düşünce ve inanışları sorgulayarak akıldan çıkartmak olduğunu belirtti.

Koyun, kaygıyı kontrol etmek için dikkat edilecek noktaları şu şekilde aktardı:

“Olumsuz düşüncelerinizi aklınızdan çıkarın

En ufak başarısızlıkta umutsuzluğa kapılmayın

Sınava yönelik gerekli bilgileri tam ve eksiksiz bir şekilde öğrenin

Sınav gününe kadar sosyal faaliyetlere vakit ayırmaya devam edin

Sınavdan 48 saat önce dijital ortamlardan ve sosyal medyadan tamamen uzaklaşın

Uyku düzenine ve beslenmenize dikkat edin

Nefes egzersizleri yapın

Hayal gücünüzü olumlu yönde kullanın

Zamanı nasıl kullanacağınıza ve soruları hangi sırayla cevaplayacağınıza önceden karar verin

Sınav anında duruşunuzu ara sıra değiştirin

Sınıf arkadaşlarınız sınavlarını sizden erken bitirirse asla panik olmayın.”