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Silvan’da bir kişide İngiltere varyantı tespit edildi
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan 23 kişiden 1’inde, İngiltere varyantı tespit edildi.
Sağlık 05.07.2021, 16:59
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan 23 kişiden 1’inde, İngiltere varyantı tespit edildi.Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde 23 hastanın korona virüs testi pozitif çıktı. 72 yaşındaki 1 hastanın İngiltere varyantı taşıdığı tespit edildi. Silvan Dr. Yusuf Aizoğlu Devlet Hastanesi ekipleri tarafından izole edilen hastanın tedavisine başlandığı belirtildi. Ekiplerin, hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi. Korona virüs testi pozitif çıkan 22 kişinin ise evlerinde tedavi altına alındığı öğrenildi.