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Silvan’da 37 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti
DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. 37 KİŞİNİN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKARKEN, 42 KİŞİ İSE ŞÜPHELİ OLDUKLARI GEREKÇESİYLE GÖZLEM ALTINA ALINDI.
Sağlık 20.10.2020, 13:29
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs tedavisi gören 1 kişi hayatını kaybetti. 37 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 42 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle gözlem altına alındı.
Diyarbakır Eğitim Araştırma hastanesinde yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Hanifi Tekin hayatını kaybetti. İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde baş ağrısı, öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye baş vuran 37 kişiye yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan hastalar çeşitli hastanelerde ve evde tedavi altına alınırken, hastaların temas ettiği 42 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle gözlem altına alındı.
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