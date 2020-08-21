Silvan’da 32 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 32 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 9 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle gözlem altına alındı.

Silvan ilçesinde daha önce korona virüs testi pozitif çıkan ve çeşitli hastanelerde tedavi gören 7 kişi hayatını kaybetti. 70 kişinin ise Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor.