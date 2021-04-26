Silvan’da 28 kişinin testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 28 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 32 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle ev karantinasına alındı.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde korona virüs testi yapılan 78 kişiden 28’inin testi pozitif çıktı. 28 kişinin arasında 18 ile 80 yaşında hastaların da olduğu öğrenildi. Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların bir kısmı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, 32 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle ev karantinasına alındı.

Silvan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç, havaların ısınmasıyla birlikte kapalı alanların havalandırmasının sık sık yapılması gerektiğini söyledi. Dr. Utangaç, "Mevsim geçişlerinde maske, mesafenin önemi daha da ön plana çıkmıştır. Bölgemizde son zamanlarda vaka sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Bu aylarda yapmamız gereken hususlar, sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmek. Bir vatandaşlarımızın günlük sıvı ihtiyacı 2-2,5 litredir. Mutlaka bol bol sıvı tüketmeleri gerekmektedir. Sosyal mesafe ihlal edileceği kapalı mekanlarda uzun durmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Hiç bir şey sizin canınızdan daha değerli değil, maskeni tak, sosyal mesafeni koru" dedi.

Öte yandan, İstanbul’da korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden bir kişi memleketi Silvan’da toprağa verildi.