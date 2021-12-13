Silopi’de odun toplamaya giden çocuk hayatını kaybetti

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde ikamet eden 15 yaşındakı Cuma Sadak odunların altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, odun toplamaya giden 15 yaşındaki Cuma Sadak, odunların altında kalarak yaralandı. İç kanama geçiren Sadak, arkadaşlarının yardımıyla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Cuma Sadak’ın cenazesi Şırnak’ta yapılan otopsinin ardından Silopi ilçesine bağlı Görümlü belde merkezinde bulunan mezarlıkta defnedildi.