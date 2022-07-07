Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doktora hüzünlü veda

Konya’da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Ekrem Karakaya için 7 yıl görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi.

Hastanenin idare bölümünde düzenlenen anma töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sesi titreyerek, çok üzgün olduklarını söyledi.

Ekrem hocanın çok iyi bir insan olduğunu anlatan Sarı, "Ne yaparsak yapalım Ekrem hocayı geri getiremeyiz. İçi insan sevgisi ile dolu, hiçbir zaman hiçbir insanı kırmayan gece gündüz demeden 24 saat çalışan, anjiyonun birisini bitirip dinlenmeden, teri kurumadan ikinci anjiyoya giren, sabahlara kadar insan sağlığı için çalışan, gayret gösteren bir kardeşimizdi." dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz ise, idareci olarak böyle olayların yaşanmaması adına yapılacak ne varsa ve ne gerekiyorsa yapacaklarının sözünü verdi.

Konuşmalarından ardından hastane imamı Yakup Ökten tarafından helallik alındı, dua edilirken, bazı hastane çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan Hastane bahçesinde, kentte bulunan sağlık sendikaları da bir araya gelerek yaşanan saldırıyı kıyarak alkışlarla protesto etti.

2013 yılından itibaren 7 yıl boyunca Ekrem Karakaya ile çalıştığını gözleri dolarak anlatan Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Önalan, “Çok iyi bir insan ve hekimdi. Acım gerçekten çok büyük ama öfkemde bir o kadar büyük. Duygularımı kontrol etmekte zorlanıyorum. Dünden beri birlikte çalıştığımız yoğun bakıma, ameliyathaneye, servislere gittiğimde hep Ekrem’i görüyorum. Biz çok kolay ölüyoruz ve çok kolay öldürülüyoruz. 30 yıldır hekimim ve hiç kimsenin bunun karşısında bir şey yapmadığını görüyorum. Hem abisi, hem hocası, hem arkadaşı olarak çok iyi bir insandı ve hekimdi” diyerek duygularını dile getirdi.

Hayatını kaybeden Karakaya için Çamlık camiinde ise öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile hastane çalışanları ve vatandaşlarında katıldığı törende dualar edilerek, helallik alındıktan sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.