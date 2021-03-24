Sık sık idrara çıkma problemine evde alınacak önlemler

Sık sık idrara çıkmanız vücudunuzun idrara çıkma aktivitesini doğru şekilde kontrol edememesi nedeniyle oluşur. Aşırı aktif bir mesanenin arkasında birçok neden olabilir. Ayrıca bu rahatsız edici problem, aşırı kafein veya alkol tüketimi, anksiyete, idrar üretiminde alınan ilaçlar nedeniyle gerçekleşiyor olabilir. Sık sık tuvalete çıkmak aşırı önemli bir problem olmasa da hayatınızı rahatsız edici bir şekilde etkiler. Neyse ki, bu problemi evde alacağınız bazı önlemlerle giderebilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi, sık idrara çıkma problemi ve bu tür enfeksiyonlar için antibakteriyel bir çözüm niteliğindedir. Ayrıca sindirim sistemindeki ağrıyı da azaltır. 1 bardak ılık suya, 1 çorba kaşığı elma sirkesi ve 1 çay kaşığı bal ekleyin. Günde iki kez için.Ayrıca banyo suyunuza 1-2 bardak elma sirkesi ekleyebilirsiniz. 15-20 dakika öyle bekledikten sonra sonucu göreceksiniz.

Yoğurt

Mesane sağlığı için, yoğurt tüketmeniz çok faydalı bir durum.Probiyotik bir gıda olarak süzme yoğurt, idrar yollarında iyi bakterilerin büyümesini sağlar ve böylece bağırsağınızdaki bakteriyle iyi bakteri arasında bir denge oluşturmuş olur.Kesin sonuç alabilmek için, her gün 1 veya 2 kase yoğurt yemelisiniz.

Hint bektaşi üzümü

C vitamini kaynağı olan bektaşi üzümü (amla olarak da bilinir), idrarın asitliliğini arttırır ve bağırsaktaki bakteri ve enfeksiyonları öldürür. Bektaşi üzümünün suyunu çıkartın ve 1 çay kaşığı bal ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı yanında muz ile birlikte günde 2 ila 4 kez tüketin.1 bardak suya birer çay kaşığı bektaşi üzümü ve zerdeçal tozu ekleyin. Çözeltiyi suyun yarısı buharlaşıncaya kadar kaynatın. Bir süre soğumasını bekleyin. 3 ila 5 gün boyunca günde 3 kez için

Sıvıları fazla kısıtlamayın

Sık sık idrara çıkıyor oluşunuz, sıvı alımınızı kısıtlamanız anlamına kesinlikle gelmez. Aslında, vücudunuzu dinç tutmak için yeterince sıvı tüketmelisiniz. Aşırısı tabii ki de gereksiz. Eğer yeterince sıvı tüketmiyorsanız, idrarınız yoğunlaşır ve mesanenize zarar verebilir. Bu olay da idrara çıkma dürtüsünü arttırır.

Sıvı alımınız için:

Gün boyunca aralıklarla sıvı alın ve yemek aralarında su yudumlayın. Egzersiz yapmıyorsanız, yanınıza aşırı büyük bir su şişesi almaktan kaçının.Küçük bardaklar kullanın ve suyunuzu azar azar için.

Kabızlıktan kaçının

Kabızken tuvalete çıktığınızda, bu problem bazı bakteriler sayesinde sık sık idrara gitme problemini de ortaya çıkarır. Ayrıca, kabızlık aşırı aktif bir mesanenin semptomlarını kötüleştirebilir.Kabızlığa engel olmak için yemeğinize yüksek lifli gıdalar ekleyebilirsiniz.