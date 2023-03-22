Siirt’te mevsim geçişinde aktarlara talep arttı

Siirt’te mevsimin kıştan bahara geçiş yapmasıyla birlikte artan grip ve kuru öksürük gibi vakalarına karşı insanlar, aktarlara rağbet göstermeye başladı.

Kış aylarının bitmesine yakın, mevsim geçişlerinde baş gösteren grip ve kuru öksürük gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasıyla insanlar doğal ve bitkisel ürünlere ilgi göstermeye başladı. Hastanelerde ilaç yazdırmak yerine doğal yollarla iyileşmek isteyen vatandaşlar, aktarlara rağbet ediyor.

Mevsim geçişlerinde taleplerin arttığını belirten aktar Muhammed Can Özbatır, "Mevsim geçişlerinde özellikle mart-nisan aylarında kuru öksürük ve grip enfeksiyonları olduğundan dolayı insanlar hastanelere gitmek yerine bitkisel ve doğal ürünleri almayı tercih ediyorlar. Özellikle bu aylarda ıhlamuru tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Gribe, kuru öksürüğe iyi geliyor. İnsanlar, hastanelerde şifa bulmak yerine doğal ve bitkisel ürünlere rağbet gösteriyor" dedi.