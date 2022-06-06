Siirt’te köy okulu öğrencileri sağlık taramasından geçti

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy okulundaki öğrenciler sağlık taramasından geçirildi; öğrencilere temizlik ve hijyen kuralları konusunda eğitim verildi.

Şirvan ilçesinde birçok okulda sağlık taraması yaptıklarını belirten Siirt Özel Hayat Hastanesi Müdürü Necmettin Fırat, zor şartlar altında eğitim hayatını devam ettirmeye çalışan köy okulu öğrencilerini sağlık taramasından geçirdiklerini, hijyen ve temizlik konularını öğrencilere anlattıklarını söyledi. Fırat, “Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı İlköğretim Okulunda, hem öğrencilerimizin erken tanı ve tedavilerini güçlendirmek hem doktor fobilerini yenmek için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanımız Dr. Melike Bayraktar tarafından şu an tedavileri yapılıyor. Daha sonra ailelerine de detaylı bilgi verilecektir” dedi.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy okulu öğrencilerine sağlık hizmeti sundukları için mutlu olduğunu dile getiren Bayraktar, minik öğrencilere sağlık taraması yaparak hijyen kurallarının anlatıldığını söyledi.

Bayraktar, “Sosyal sorumluluk projesi adı altında özel hastane olarak hastaneye başvurmayan çocuklar için Şirvan Ormanbağı köyüne geldik. Çocuklarımızı yerinde muayene ettik. Gerekli gördüğümüz durumlarda hastaneye yönlendirmek için bilgi verdik. Ayrıca erken tanı ve teşhis önemli olduğu bazı hastalıklar içinde tam bir check-up’dan geçirip muayene yaptık. Hastane korkularını da yendiğimizi düşünüyorum. Hastalıkları önlemek içinde temizlik ve hijyen kurallarını hatırlattık” diye konuştu.

Minik öğrencilere sağlık taramasından sonra çeşitli ikramlarda bulunuldu.