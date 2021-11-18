Son Dakika
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Papua Yeni Gine’nin Yeni İrlanda eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Siirt’te hasta çocuk ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi
Siirt’te böbrek hastası 3 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.
Sağlık 18.11.2021, 15:55
Siirt’te böbrek hastası 3 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.
Siirt İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 yaşındaki N.T.’nin akut böbrek yetmezliği rahatsızlığının olduğu belirlendi. Akut böbrek yetmezliği teşhisi konulan minik çocuğun Siirt’te tedavisinin sürdürülemeyeceğinin belirlenmesi üzerine Ankara’ya sevki uygun görüldü. Küçük çocuk, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara’ya nakledildi.