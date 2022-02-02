Siirt’te genişletilmiş il pandemi kurulu toplantısı yapıldı

Genişletilmiş il pandemi kurulu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplandı.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, Siirt’te yürütülen çalışmalar, yapılan denetimler ve alınan tedbirlerin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, Siirt il genelinde, salgın ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları değerlendirilirken, son günlerde artan vakalarla ilgili alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Korona virüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar, aşılama durumu ve salgın ile ilgili son güncel istatistik verilere ilişkin sunum yapıldı.

Salgınla mücadelede gelinen son durumu değerlendiren Vali Hacıbektaşoğlu, salgınla mücadelede, bireysel tedbirlerin ve denetimlerin katı bir şekilde uygulanmaya devam edileceğini, bireysel tedbirlerden de asla taviz vermeyeceğini söyledi.

Siirt il genelinde Covid-19 salgını ile daha etkin bir şekilde mücadele sürecinin devam ettiğini hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, “Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan mutlak suretle uzak durmalarını, maskenin kurallara uygun bir şekilde takılmasını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin hayati derecede önemli olduğuna dikkat çekerek, tüm toplum ve birey olarak kendimizi korumak, alınan tedbirlere uymak, salgınla mücadelede başarımızı artıracaktır” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşları bir kez daha aşı olmaya davet ederek, virüse karşı en büyük gücün aşı olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.