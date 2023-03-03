Siirt’te depremzedeler için kan bağışı seferberliği

Siirt Valiliği ile Türk Kızılay’ı işbirliğinde, depremzedeler için kan bağışı seferberliği başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem dolaysıyla kan stoklarındaki ciddi azalma nedeniyle kana ihtiyacı bulunan hastaların sağlığına kavuşmalarına katkı sağlamak amacıyla, Siirt Valiliği öncülüğünde, valilik giriş katında kurulan geçici kan merkezinde valilik personeli ile bazı vatandaşlar, Kızılay görevlilerine kan vererek, çalışmaya destek oldu.

Valilik çalışanları kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergiledi. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sağlıklı her bireyin gönüllülük esasına dayalı, kan bağışında bulunmaları istendi.

Kan bağışı kampanyasının belirli periyotlar halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da devam edileceği öğrenildi.

Siirt Kızılay Şube yetkilileri de, kan bağışı kampanyasına verilen desteklerden dolayı Siirt Valiliğine, valilik çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.