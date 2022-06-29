Siirt’te boynunda tümör olan hasta, kentte ilk kez yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu

Siirt’te boyun ağrıları şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran hastada tümör tespit edildi. Hasta Ali Öbüz, kentte ilk kez yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Siirt’te yaşayan Ali Öbüz, şiddetli boyun ağrıları şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Genel Cerrah Doç. Dr. Akın Önder, Öbüz’e yapılan tetkikler sonrasında biopside papiller trioid tümörü tanısı konulduğunu söyledi. Kentte ilk kez uygulanan ameliyat ile hastayı hayata yeniden bağladıklarını aktaran Önder, “Hastamız genç biri, bize boyunda lenf noduyla başvurdu. Yapılan tetkiklerinden sonra biopside trioit popiller tümörü sonucu geldi. Ardından PET-CT çektik. PET-CT sonucunda vücudun başka yerinde herhangi bir metastaz olmayınca çift taraflı troidin alınması ve sağ tarafta da boyun diseksiyonu ile lenf nodlarının temizlenmesini anlattık. Kendisi de bu ameliyata rıza gösterdi, kabul etti. Bizde hastamızı ameliyat ettik. Şu anda genel durumu iyi. Kendisi sağlıklı ve bugün taburcu edeceğiz. Hasta ileride radyoaktif iyot tedavisi alacak. Ondan sonra günlük yaşamına, çalışma hayatına devam edecektir. Bu ameliyatlar Siirt gibi küçük yerlerde yapılmıyor. Daha çok fakültelerin olduğu büyük merkezlerde Diyarbakır, Ankara, İstanbul gibi yerlerde yapılıyor. Önceden de benim tecrübemden dolayı biz hastaya da ifade ettik bazı risklerden dolayı. Hastada, bizde o riski kabul ederek ameliyata girdik. Elhamdülillah hastada herhangi bir komplikasyon gelişmedi, hastanın durumu gayet iyi” dedi.

Hasta Ali Öbüz ise boynunun şişmeye başladığını ve bu şikayet ile doktor Önder’e başvurduğunu söyledi. Öbüz, "Hocamıza geldim, hocamız ameliyat etti. Hocalarımıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Allah onlardan razı olsun” şeklinde konuştu.