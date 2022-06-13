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Siirt’te ambulans uçak 4 yaşındaki çocuk için havalandı
Siirt’te kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Sağlık 13.06.2022, 13:25
Siirt’te kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Siirt’te kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki S.I.A adlı çocuk için Siirt İl Sağlık Müdürlüğü ambulans uçak talebinde bulundu. Olumlu cevaplanan taleple 4 yaşındaki çocuk, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
S.I.A adlı çocuk ilk müdahale Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Batman’a gönderilen çocuk Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilen ambulans ile tedavisinin yapılabilmesi için ailesi ile birlikte İstanbul’a gönderildi.