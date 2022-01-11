Siirt’te ambulans uçak 2 günlük bebek için havalandı

Siirt’te doğumsal anomalisi olan 2 günlük bebek ambulans uçakla Ankara’ya gönderildi.

Siirt’te doğumsal anomalisi bulunan ve bağırsakları dışarıda doğan iki günlük bebek için Siirt İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine ambulans uçakla Ankara’ya gönderildi. İki günlük bebek olan Zehra Ö’ye ilk müdahale Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Batman’a gönderilen minik bebeğin tedavisinin burada da yapılamayacağının belirlenmesinin ardından Siirt İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Sağlık Bakanlığından temin edilen ambulans uçakla Zehra bebek, tedavisinin yapılabilmesi için ailesi ile birlikte Ankara’ya gönderildi.