Tütün endüstrisinin gençleri hedef aldığını ve daha bilinçli olunması gerektiğini aktaran Uzm Dr. Fadime Tülücü, “Farklı yaş gruplarına özel olarak eğitim verilmeli. Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3’ü bağımlı oluyor” dedi.

Sigara, nargile ve diğer tütün bazlı ürünler içerisinde son derece bağımlılık yapıcı maddeler içerir. Bu bağımlılık çeşitli kanser türlerine hatta ölüme sebebiyet verebilir. Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3’ünün bağımlı olduğunu ve bu nedenle tütün endüstrisi, gençleri hedef aldığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, “Genç nesil tütün ile mücadele bilincine hakim bir şekilde yetiştirilmeli anaokulundan başlayarak; çocuk, genç ve yetişkin yaş gruplarına özgü eğitim programları ile tütün ürünü kullanımının engellenmesi gerekli.”

Dr. Fadime Tülücü, sigara dumanının direkt kullanıcıya zarar vermekle kalmayıp, pasif içicilere de zararlar verdiğini hatırlattı. Son zamanlarda “ikinci el duman”ın yansıra “üçüncü el duman”ın zararlarından da bahsedildiğine dikkat çeken Fadime Tülücü, “Sigara dumanının kişilerin elbisesine ve cildine yapışması, nefesinde zararlı maddeler oluşması ‘üçüncü el içicilik’ olarak tanımlanıyor. Bu durumdan birinci derece aile yakınları, özellikle de bebekler en çok etkileniyor” ifadelerini kullandı.

Sigara içilmeyen sosyal ortamlara ihtiyaç var

“Pandemi döneminde restoran, kafe gibi sosyalleşme ortamlarında açık alanların kullanılması ikinci ve üçüncü el duman maruziyeti açısından artan bir risk oluşturuyor” diyen Tülücü, bu nedenle dumansız hava sahalarının oluşturulması gerekliliğine dikkat çekti. Sigara içilmeyen park, bahçe, restoran, kafe gibi alanların oluşturulmasının ve bunların yaygınlaştırılmasının önemli bir ihtiyaç haline geldiğini söyleyen Tülücü bunun da günümüz belediyeciliğinde saygın ve özendirici bir davranış olacağını belirtti.

Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler masum değil

Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin masum olduğu iddialarının tamamen amaçlı ve yanıltıcı bilgiler olduğunu da ifade ederek şöyle devam etti; “Son yıllarda artış gösteren nargile kullanımı da bütün diğer tütün ürünleri gibi zararlı olmakla kalmayıp, ayrıca tüberküloz, hepatit gibi hastalıkların bulaşması için risk oluşturuyor. Tütün endüstrisi tarafından, sigarayı bıraktırma özelliğine sahip olduğu iddiaları ile piyasaya sunulan elektronik sigara ve dumansız tütün ürünleri de sigaraya eşdeğer birer tehlike oluşturuyor.”

“Sigarayı bırakmak mümkün”

Sigarayı bırakmada zorlu bir süreci göze almanın ve sağlık kuruluşlarından destek talep etmenin gerekliliğine dikkat çeken Uzm. Dr. Fadime Tülücü, “Yeni yıla başlarken kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın, sigarayı bırakın. Elbette sigarayı bırakmak zor ve ciddi bir iştir. Ama asla imkansız değildir” ifadelerini kullandı.