banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
1 Aralık itibariyle açık görüşler başlayacak
1 Aralık itibariyle açık görüşler başlayacak
Suudi Arabistan’dan umre açıklaması
Suudi Arabistan’dan umre açıklaması
İzmir’de fırtına: Deniz taştı, travmay yolu sular altında kaldı
İzmir’de fırtına: Deniz taştı, travmay yolu sular altında kaldı
Hüseyin Avni Mutlu: Kimseye kırgın değilim
Hüseyin Avni Mutlu: Kimseye kırgın değilim

Sigarayı bırakmak istiyorsanız bu gıdaları tüketin!

Her sigara içtiğinizde toksik gazlar akciğerlerinize ve ardından kan dolaşımınıza geçer ve vücuttaki her organa yayılır. İşte hem sigaranın olumsuz etkilerinden hem de sigaradan kurtulmak için işte mucizevi besinler..

Sağlık 29.11.2021, 13:09
Sigarayı bırakmak istiyorsanız bu gıdaları tüketin!

Tütün ve bileşikler yandığında kansere neden olduğu bilinen 40'tan fazla tehlikeli kimyasal salgılarlar.

Sigara dumanı; zehirli gazlardan karbonmonoksit, azot oksit ve eser miktarda kansere neden olan radyoaktif parçacıkları içerir. Puro, pipo, çiğneme tütün ve dumansız tütün de dahil olmak üzere tüm tütün türleri tehlikelidir.

Nikotin, beyinde zevkli bir his uyandıran tütün bağımlılığı yapan bir kimyasaldır. Tekrarlanan nikotin alımı beyni duyarsızlaştırır, normal hissetmek için gittikçe daha fazla nikotin ister.

VÜCUT DETOKSUNA YARDIMCI OLABİLECEK BESİNLER

Zencefil, toksinlerin solunum sisteminden uzaklaştırılmasına yardımcı olan anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özelliklere sahiptir. Potasyum, magnezyum, beta-karoten ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içerir.

Bazı zencefil ekstrelerinin akciğer kanseri hücrelerini öldürdüğü de bilinmektedir. Bir bitki olarak birçok yemeğe zencefil ekleyebilir veya zencefil çayı şeklinde tüketebilirsiniz.

ZERDEÇAL 'Altın baharat' olarak da bilinen zerdeçal, anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özellikleri sayesinde ciğerlerimizin temizlenmesine de yardımcı olur.

ELMA "Günde bir elma doktoru evden uzak tutar" atasözünü biliriz. Çok çeşitli flavonoidler, vitaminler ve antioksidanlar, özellikle de akciğer hastalıklarına karşı etkin bir şekilde savaşmamıza yardımcı olan C vitamini içerir.

SARIMSAK Güçlü bir antibiyotik ajan olarak işlev gören ve akciğerlerimizi tıkayan solunum yolu enfeksiyonlarının üstesinden gelmeye yardımcı olan allisin adı verilen bir bileşik içerir.

Sarımsak aynı zamanda iltihabı azaltmaya, astımı iyileştirmeye ve akciğer kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY Yeşil çay, kalp-damar sağlığını iyileştirmede etkili olan, çeşitli kanserlere karşı koruyan ve sıvıları ciğerlerimizden alan güçlü antioksidanlar içerir.

Yeşil çayın içinde bulunan şifalı bitkiler antimikrobiyaldir, ciğerlerimizin içlerinden mukusun gevşemesine yardımcı olur.

TURPGİLLER Bu sebzelerde bulunan klorofil detoksifiye edici görevi görür ve kanın süzülmesinde ve toksinlerin vücudumuzdan atılmasında yardımcı olur.

Brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası vb. bağışıklık sistemimizi güçlendiren C vitamini bakımından zengindir.

Meyve (portakal, limon, nar) ve sebzeler (havuç, kereviz, salatalık, kabak, patlıcan) Sigara, kalsiyum minerali ile C ve D vitaminleri gibi önemli besin maddelerinin emilimini engeller. İçilen yalnızca bir sigara bile vücuttan 25 mg C vitamininin boşalması anlamına gelir.

Araştırmalar daha fazla meyve sebze tüketmenin hem eksilen vitamin, mineral depolarını takviye edeceğini hem de sigara içme isteğinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Sigarayı bırakmaya başladığınızda yiyeceklerin tadı daha iyi gelmeye başlar ve lezzetler daha belirgindir, yiyeceklerden daha çok keyif alırsınız.

GİNSENG ÇAYI Bazı araştırmalar, ginsengin nikotin bağımlılığı için tedavi edici olabileceğini düşündürmektedir çünkü ginseng beyinde zevkle ilgili olan ve tütün içerken bırakılan bir nörotransmiter olan dopaminin etkisini zayıflatabilmektedir. Ginseng çayı içmek, sigara içmenin cezbediciliğini azaltabilir ve daha az keyifli hale getirebilir.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ Yapılan çalışmalarda sigara içenlerin çoğu süt içmenin sigaralarına acı, keskin bir tat verip tadının kötüleştiğini bildirmiştir. Dolayısıyla süt içmek sigaradan uzak kalmak için bir yardımcı olabilir.

PATLAMIŞ MISIR Sigarayı bırakırken devamlı bir atıştırma dürtüsü hissedebilirsiniz. Çünkü ellerinizi ve ağzınızı sigarayla meşgul tutamazsınız ve başka şeyler ararsınız. Eğer iştahınız artmışsa veya yemek yemeyi durduramıyormuş gibi hissediyorsanız Amerikan Kalp Derneği'nin önerisi patlamış mısır yemek.

Sizi meşgul etmekle kalmaz, aynı zamanda kendinizi doygun hissetmenize yardımcı olarak sigara içme dürtüsünü azaltır. 1 bardak yağsız/tuzsuz patlamış mısır sadece 65 kalori içerir, patlatırken de geçen süre ile meşguliyet artar.

DONDURULMUŞ SİYAH ÜZÜM Amerikan Kalp Derneği sigarayı bıraktıktan sonra ortaya çıkan şeker krizlerinin önüne geçmek için dondurulmuş siyah üzüm önerisinde bulunuyor. Dondurulduğu için hem yemek için belli bir süre geçecek hem de şeker istekleri baskılanmış olacaktır sonucuna varılmış.

TARÇIN ÇUBUĞU Tarçın çubuğunu emmek güzel bir tat verip kalorisiz bir çözüm sunuyor. Aynı zamanda elde de tutulup, oynanabileceği için sigaradan uzak tutacağı yönünde öneriler bulunuyor.

Sigarayı bırakmaya çalışırken ne tüketilmemesi gerektiğini bilmek de yardımcı olacaktır. Alkol, kafein, et, şekerli veya baharatlı yiyecekler sigaranın tadını arttırır ve içmeye teşvik eder.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7