Sigarayı bırakmak isteyenlere ilaçlar ücretsiz verilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara hassasiyetini bilmeyen yoktur.

Katıldığı toplantılarda, misafir olduğu evlerde hatta devlet başkanlarına sigara bıraktırdığı olmuştur.

Daha önce de sigaraya karşı savaş açtıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bu mücadele için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayınlandı.

SAYILARI 500 BİNİ GEÇMEMEK ŞARTIYLA

Ensonhaber.com'da yer alan habere göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığı'nca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.