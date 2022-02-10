Sigarayı Bırakma Günü’nde “Görev bende” dediler

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi doktorları, öğrencileri ve hastaları 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde bir araya gelerek “Görev bende” kampanyasına katıldılar.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü bu yıl da unutulmadı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından planlanan ve ‘GÖNÜL VER’ sloganı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 9 Şubat 2022’de başlatılarak toplumun her kesimini mücadeleye davet eden ‘Görev bende’ kampanyasına BUÜ Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği de katıldı. Poliklinik bünyesinde sigarayı bırakan hastalar, öğrenciler ve doktorlar bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulundular ve hep birlikte ‘Sağlığını koru, çevreyi koru’ dediler.

Poliklinik Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Uncu; “Tütün ürünlerinin ve sigaranın zararlarını bilen kişiler sigarayı bırakmaya daha istekli olduğunu biliyoruz. Sigara bırakma danışmanlığı alanlar bırakma konusunda 2 kat daha başarılı oluyor. Sağlık profesyonellerinin kısa bilgilendirmesi ve tavsiyesi sigara bırakma başarısını yüzde 30’lardan yüzde85’lere çıktı. Bağımlılıkla mücadele hem bireysel hem toplumsal kararlılık ve çabayı gerektirir” diye konuştu.

Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniğine başvurarak sigarayı bırakanlar adına bağışlanan 30 fidan sertifikası sahiplerine teslim edildi.