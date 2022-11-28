“Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü”

Gastroenterolog Prof. Dr. Ahmet Karaman, agresif seyriyle bilinen pankreas kanserinin mide hastalıklarıyla karıştırıldığını belirterek “Risk faktörleri varsa ve hastanın midesinde bir sorun çıkmazsa pankreastan şüphelenilmelidir” dedi. Prof. Dr. Karaman sigara, alkol ve aşırı kilonun da pankreas kanseri sıklığını artırdığının altını çizdi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karaman, pankreas kanserinin çok sık görülen bir kanser olmamasına karşın çok hızlı seyreden ve agresif bir hastalık olduğuna dikkat çekerek vücudun tam ortasında yer alan “pankreas”ın fazla bilinmeyen bir organ olduğunu söyledi. Bilinmemesine rağmen bu küçük organın pek çok fonksiyonu olduğunu belirten Prof. Dr. Karaman “Pankreas kanserleri sinsi seyreden kanserlerdir. Kansere özgü bir bulgusu yoktur. Daha çok karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtiler verir. Bu hastalığın belirtileri daha çok vücutta ortaya çıkan sarılık, idrar renginde koyulaşma, dışkı renginde açılma gibi belirtiler olabilir. Bu belirtiler kanserin yerleştiği yere göre farklılıklar gösterir. Kanser pankreasın baş kısmında değil de kuyruk kısmında yer alıyorsa bu kanserlerin safra kanalıyla pek bağlantısı olmadığı için belirtileri geç verir ve daha ileri evrelerde bu kanserleri teşhis edilir” dedi.

“Kansere bağlı ölümlerde ilk sırayı alabilir”

Pankreas kanserinin erkek ve kadınlarda en sık görülen ilk 5 kanser içerisinde yer aldığını anımsatan Prof. Dr. Karaman, “Ancak kanserden ölümlerde şu anda 3 ya da 4’üncü sıradadır. İlerleyen dönemlerde yani bundan 15 yıl sonra kanserlerden ölümlerde ilk sırada yer alacağı tahmin edilmektedir. Bu pankreas kanserinin sıklığının artmasıyla ilgili değil de daha çok tedavideki gelişmelerle mide, akciğer, kolon ve meme kanseri gibi hastalıklarda oluşan gelişmelerden dolayı onları sağ kalım süreleri uzayacağı için pankreas kanseri biraz daha ön plana geçecek gibi duruyor” diye konuştu. Prof. Dr. Karaman pankreas kanserinin ortalama 100 binde 4 ila 5 kişide görüldüğüne değinerek “Çok sık görülmemesine rağmen hastalığın seyri itibariyle biraz daha zorlu kanserlerdir. Biraz agresif ve hızlı seyirli kanserlerdir. Yandaki organlara, karaciğere, damarlara erken dönemlerde geçiş sağladığı için cerrahi şansı diğer kanserlere göre azdır” ifadelerini kullandı.

“Sigara, alkol ve aşırı kilo riski artırıyor”

Aşırı kilonun pankreas kanseri olma riskini artırdığını dile getiren Prof. Dr. Karaman, “Pankreas kanserinden korunmak için öncelikle sebepleri bilmek gerekiyor. Pankreas kanserinin sebeplerini doğrudan söyleyemiyoruz ama bazı durumlarda pankreas kanseri daha sık görülüyor. Bu durumlardan en önemlisi sigaradır. Sigara içenlerde pankreas kanserleri diğer bireylere göre çok daha sık görülmektedir. Alkol kullanımı da pankreas kanseri riskini artırmaktadır. Hastaların sık sık pankreas iltihabı geçirmesi de kanser riskini artırmaktadır. Obezite önemli bir sebeptir, aşırı kilo riski yükseltir. Tabi ki bir genetik geçişli pankreas kanserleri var. Bazı genlerdeki mutasyonlar da bu oranı artıyor” dedi.

“Mide hastalıklarıyla karıştırılıyor”

Pankreas kanserinin belirtisi az olduğu için genellikle hekime geç başvurulduğundan ve dolayısıyla geç teşhis konulduğundan bahseden Prof. Dr. Karaman özellikle ailesinde genç yaşta pankreas kanseri olan kişilerin, varsa kendilerinde de bu genetik mutasyonun olup olmadığını gösteren testlerin yapılması gerektiğini ifade etti. Pankreasın vücuttaki yerinin midenin arkasında olması nedeniyle mide hastalıkları ile karıştırıldığını vurgulayan Prof. Dr. Karaman şunları söyledi:

“Eğer ki saymış olduğumuz risk faktörleri varsa ve hasta midesinde bir ağrı hissediyorsa, açıklanamayan bir kilo kaybı ve iştahsızlık gibi bir durum varsa pankreas kanseri mutlaka aklın bir köşesinde bulunmalıdır. Eğer mideden bir şey çıkmamışsa mutlaka pankreasın akla gelmesi lazım. Pankreas kanserinde erken teşhis her kanserde olduğundan daha da fazla önemlidir.”