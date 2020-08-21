Sigara koronada riski 14'e katlıyor
Dr. Abdülkadir Kaya, sigara içmenin koronavirüse yakalanma ve koronavirüs kaynaklı ölüm riskini 14'e katladığını ifade etti.
Sigara bağımlılığının Covid-19’a yakalanmayı ve hastalığa bağlı ölüm oranını 14 kat artırdığına dikkat çeken Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Kaya, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin devam ettiği bugünlerde sigara bırakmanın öneminin daha da arttığına dikkat çekti.
Her 6 saniyede bir kişi ölüyor
Sigaranın dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret eden Dr. Kaya, “Türkiye’de sigara kaynaklı ölüm sayısı yılda 100 bin. Sigara dünyada her 6 saniyede bir can kaybına yol açıyor. Akciğer kanseri ve daha birçok kanser sigara ile ilişkilidir. Başta KOAH olmak üzere solunumsal problemlerin temel sebeplerinden biri de sigaradır. Tüm bu veriler bile sigarayı neden bırakmalıyız sorusu için yeterli cevaplardır. Burada yaptığımız poliklinik hizmetinin ne kadar değerli olduğu ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Kanserlerin yüzde 22'sinden sorumlu
Sigaranın akciğer başta olmak üzere vücudun bütün organlarını etkilediğini söyleyen Dr. Kaya, “Sigara, kanserlerin yüzde 22’sinden sorumlu. Yaptığı birçok zararlı etki ile bedensel bir fakirliğe sebep oluyor. Bu nedenle Covid-19 salgınında sigara içiyorsanız daha riskli hale geliyorsunuz. Sigara bağımlılığı Covid-19’a yakalanmayı ve Covid-19’a bağlı ölümü 14 kat artırıyor” dedi.
Sigara bağımlılığının bir hastalık olduğunu vurgulayarak açıklamasına devam eden Dr. Öğr. Üyesi Kaya, “Destek almak şart” diye konuştu.
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