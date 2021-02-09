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Sigara korona dostu

"Dünya Sigarayı Bırakma Günü" nedeniyle uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, “Sigara içenler Kovid-19 hastalığına yakalanırlarsa, daha ağır bir hastalık süreci geçiriyorlar. Bu nedenle ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor” dedi.

Sağlık 09.02.2021, 09:34
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Sigara korona dostu

"Dünya Sigarayı Bırakma Günü" nedeniyle uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, “Sigara içenler Kovid-19 hastalığına yakalanırlarsa, daha ağır bir hastalık süreci geçiriyorlar. Bu nedenle ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor” dedi.

Sigara ve Kovid-19’u ilişkilendiren Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Sigara bağımlılığı, önlenebilir hastalık ve ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almakta olup, sigaraya bağlı her yıl dünyada 7 milyondan fazla insan ölmektedir. Sigara Akciğer Kanseri ve diğer kanserler, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kalp damar hastalıkları riskini artıran en önemli etkendir. Sigara dumanında bulunan 4 binden fazla kimyasal maddenin 80’den fazlasının kanser yapıcı özelliği bulunuyor. Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan 8’nin sigara kullanıcısı olduğu biliniyor. Sinsi bir hastalık olan akciğer kanserine yüzde 60-70 vakada ancak ileri evrede tanı konulabiliyor” diye konuştu.

“Tütün kaynaklı erkek ölümlerinde dünya ikincisiyiz”

Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH’ın sebebinin ise yüzde 90’ının sebebi sigara olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünya genelinde sigara içenlerin sayısı 1 milyar 100 milyon kişidir. Yılda 7 milyon insan sigara tüketimi sebebiyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı’nın hazırladığı Tütün Atlası’na göre Türkiye’deki erkeklerin yüzde 31’i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu oran Kuzey Kore’nin ardından dünyada en yüksek ikinci orandır. Kadınlardaki oran ise yüzde 12 olup orta gelirli ülkelerin ortalamasına denktir” şeklinde konuştu.

“Sigara çok fazla zarara sebep oluyor”

Sigaranın sebep olduğu zararlardan bahseden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, şöyle devam etti:

“Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH’ın yüzde 90 sebebi sigaradır. Koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 10-30’undan sigara sorumludur. Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara içicisi olmak bile kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırmaktadır. Gırtlak kanseri, prostat kanseri ve mesane kanseri görülme sıklığı belirgin şekilde artmaktadır. Midede gastrit, ülser ve mide kanseri riskini artırmaktadır. Hamilelikte sigara içiminin bebeğe zararlı olduğu kesin kanıtlanmıştır. Sigara içenlerde Alzheimer hastalığına yakalanma ve inme riski artmaktadır. Kısırlık, erken doğum, erken menopoz riski artmaktadır. Gün içinde yorgunluk, halsizlik, stres ve uykusuzluk görülebilir. Ciltte kırışıklık, dişlerde sararma ve ağız içinde kötü koku oluşumu gibi estetik zararları mevcuttur.”

Sigara ve Kovid-19 ilişkisi

Sigara ve Kovid-19’u ilişkilendiren Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Aralık 2019’dan itibaren görünmeye başlayan Kovid-19 enfeksiyonu da hem kalp-damar sistemi hem solunum sistemine doğrudan hasar vermektedir. Bir diğer yandan mevcut bilgiler göstermektedir ki, sigara kullanımının yol açtığı başlıca hastalıklar olan kalp-damar hastalıkları ve KOAH gibi kronik solunum hastalığı bulunan bireyler, sağlıklı bireylere göre, Kovid-19 hastalığına yakalandıklarında hastalığın daha ağır seyretme riskine sahiptir. Dolayısıyla, sigara kullanımına bağlı gelişen bu hastalıklar, ağır Kovid-19 hastalığı için doğrudan birer risk faktörüdür. Diğer yandan, sigara kullanımı solunum yollarımızdaki koruyucu mekanizmaları bloke ederek, alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırmaktadır. Bu durum Kovid-19 enfeksiyonu ve yayılmakta olan salgın için önemli bir risk faktörü haline getirmektedir. Tüm bu gerekçelerle, sigara kullanımının terkedilmesi özellikle Kovid-19 salgınının sağlığımızı tehdit ettiği şu günlerde çok önemli ve önceliklidir. Sigarayı bırak, sağlığını bırakma” ifadelerini kullandı.
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