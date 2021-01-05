Sigara içenler dikkat: 'Bana bir şey olmaz' demeyin
ABD'de Boston Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, nadiren sigara içenlerin hastalanma oranı, sigara bağımlılarıyla aynı durumda.
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre sigaranın zararları bir kez daha gözler önüne serildi.
Boston Üniversitesi’nden halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Andrew Stokes ve ekibi tarafından yapılan çalışmada, 7 binden fazla Amerikalının sigara içme alışkanlıkları ve sağlığı hakkındaki verileri analiz edildi.
NEREDEYSE AYNI
Araştırmanın, sigara ve e-sigara kullanım davranışlarının iltihaplanma ve oksidatif stres biyo-belirteçleri ile ilişkisini incelemek için ulusal verileri kullanan ilk çalışmalardan biri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Stokes, “Ara sıra sigara içenlerin kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma olasılıkları, bir sigara bağımlısıyla neredeyse aynı” dedi.
KURTULMA PLANI ÖNERİLMELİDİR
Stokes ulaştıkları sonuçlara ilişkin şunları söyledi:
“Sigara içen bazı insanlar, sigarayı azaltmak için e-sigara kullanımını deniyor. Sonrasında tamamen birinden diğerine geçmek yerine, genellikle her iki ürünü de kullanmaya devam ediyorlar. E-sigaralar sigarayı bırakmanın bir yolu olarak kullanılıyorsa, sigara içimi tamamen değiştirilmeli ve nihayetinde tüm tütün ürünlerinden kurtulma planı önerilmelidir.”
RİSKTE AZALMA OLASILIĞI DÜŞÜK
Amerikan Kalp Derneği’nden Rose Marie Robertson, “Bazı bireyler e-sigaranın sigaraya göre sağlık risklerini azalttığına inanıyor. Yaygın olarak görülen ikili kullanım modeli, daha düşük seviyelerde inflamatuar belirteçlerle ilişkili değildi ve bu nedenle belirli alanda riskte bir azalma sağlama olasılığı düşüktür” diye konuştu.
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|21
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|20
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|20
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|15
|16
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|15
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|33
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|17
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|17
|28
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|17
|28
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|17
|27
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|17
|24
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|17
|20
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|17
|19
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|16
|16
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|17
|16
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|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
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|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
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|29
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|16
|29
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|26
|8. Chelsea
|17
|26
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|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
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|28
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|15
|27
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|16
|24
|8. Celta de Vigo
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|23
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|20
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|19
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|19
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|18
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|17
|18
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|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
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