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Sigara bırakma ilacı Chantix, kansere yol açma riski olduğu için geri toplatılıyor

Pfizer, sigara bırakma ilacı Chantix'te kanser riskini arttıran madde tespit edince toplatma kararı aldı.

Sağlık 20.09.2021, 22:42
Sigara bırakma ilacı Chantix, kansere yol açma riski olduğu için geri toplatılıyor

Pfizer, sigara bırakma ilacı Chantix'in kanser riskini artıran bir bileşeni yüksek seviyelerde içerdiği için geri toplatılmasını istedi.

ABD Gıda ve İlaç Yönetimi'nin (FDA) web sitesinde yayınlanan duyuruya göre, geri çağırma 0,5 mg ve 1 mg vareniklin tabletlerinin tüm lotları için geçerli.

Bildirimde, uzun süreli alımın "insanlarda potansiyel olarak artan kanser riskine yol açabileceği, ancak bu ilacı alan hastalar için acil bir risk olmadığı" kaydedildi.

FDA, yaptığı bir güncellemede, hastaların "eczacıların yenisini sağlayana veya doktorların farklı bir tedavi önerene kadar mevcut ilaçlarını almaya devam etmeleri" gerektiğini belirtti.

Pfizer, temmuz ayında birçok sigara bırakma ilacını geri topladı ve ağustos ayında da bunu ek partilerle genişletti.

Geri çağrılan ilaçlar, Mayıs 2019'dan Eylül 2021'e kadar ABD, Virgin Adaları ve Porto Riko'daki toptancılara ve distribütörlere ülke çapında dağıtıldı.

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