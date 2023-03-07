Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde 1-7 Mart Yeşilay Haftası çerçevesinde “bağımlı olma sağlıklı ol” etkinliği düzenlenerek sigara bağımlılığının zararları ve bırakma yöntemleri anlatıldı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde 1-7 Mart Yeşilay Haftası çerçevesinde “bağımlı olma sağlıklı ol” etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin tarafından sigara bağımlılığının zararları ve bırakma yöntemleri anlatıldı. Etkinliğe katılan Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin ise sigarayı bırakan personelleri ödüllendireceklerini açıkladı.

"Sigarayı bırakan çalışanlarımızı ödüllendireceğiz"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin, “1-7 Mart Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu çerçevede bizim de ‘bağımlı olma, sağlıklı ol’ şeklinde güzel bir sloganımız var. Sigara kullanımı yaygınlığı nedeniyle hayatımızı en çok etkileyen bağımlılıklardan biridir. Bu bağımlılık hem kişisel sağlığa hem ekonomiye zarar veren bir bağımlılıktır. Bundan kurtulmaları için biz de personellerimize destek olacağız. Bu çerçevede sigarayı bırakan çalışanlarımızı ödüllendirmeyi düşünüyoruz” dedi.

"Sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri ile ilgili bir sunum yaptık"

Etkinlik ve bilgilendirme faaliyeti ile ilgili bir sunum yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin ise, “1-7 Mart Yeşilay Haftası olarak kutlanmakta. Biz de sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri ile ilgili bir sunum hazırladık. Sigara dünyada yılda 6 milyon insanın ölümüne yol açan son derece zararlı alışkanlıklardan birisidir. İçerisinde 7 binden fazla kimyasal madde, yüzlerce zehirli madde ve 70’ten fazla kanser yapıcı madde bulunmaktadır. Sigara bırakmada öncelik farmakolojik tedavi yöntemleri ve psikolojik destektir. Sigara bağımlılığı tedavisi için biz ikisini bir arada öneriyoruz” diye konuştu.