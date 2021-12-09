Şifa niyetine kehribar taşı

Tespih imalatçısı Serdar Nogay, aksesuarlarda kullanılan kehribar taşının sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirterek, "Doktorların da tavsiye ettiği kehribar taşının; guatr, astım, bronşit ve deri hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor" dedi.

Yirmi ile 40 milyon yıl arasında geçmişi olan, Pinus Succinifera ağacı reçinelerinin fosilleşmiş hali kehribar taşı; çoğu kişi tarafından mücevher türü olarak biliniyor. İnsanların deniz kıyılarından, bataklıklardan ve alüvyonlardan topladığı bu değerli taş; takı yapımı ve aksesuar yapımında kullanılıyor. Yaklaşık beş yıldır tespih imalatı ve satışı yapan Serdar Nogay, Eskişehir’de tespih kültürünü oluşturmaya çalışıyor. Taşlar ve değerli mücevherler hakkında bilgiler veren Nogay, kehribarın ham maddesinden yapımına kadar olan süreci ve insan sağlığı üzerine etkilerinden bahsetti.

“İşçiliğine, gümüşün ağırlığına ve taşın değerine göre fiyat biçiyoruz”

Vitrinlerindeki en değerli taşlardan birinin damla kehribar olduğunu belirten ve bu taştan sadece tespih değil; yüzük, kolye ve bileklik de yapıldığını söyleyen Nogay, “Bunların malzemeleri, asırlardır günümüze kadar ulaşan yumuşak bir madde. Yeni yeni Baltık Denizi’nin dibinden reçine olarak çıkartılıyor. Baltık’tan çıkan bu yumuşak madde, hava ile temas ettikçe sertleşip taşlaşıyor. Türkiye’ye getirilen bu taşlar, daha sonra ustalar tarafından tespih haline dönüştürülüyor. Mesela vitrindeki en değerli tespihin fiyatı 3 bin 700 liradır. Tamamen ithal malzemelerden oluşan bu taşlara; işçiliğine, gümüşün ağırlığına ve taşın değerine göre fiyat biçiyoruz” dedi.

“Kehribar; guatra, astıma, bronşite ve deri hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor”

Her taşın ayrı bir güzelliği ve özelliği olduğunu, Türkiye’de ise inanılmaz derecelerde bu taşların koleksiyoncuları olduğunu söyleyen Nogay, kehribarın insan sağlığı üzerindeki etkilerinden de bahsetti. Nogay, “Kehribarın; guatra, astıma, bronşite ve deri hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Özellikle yetişkinler, damla kehribar taşını kolye olarak takıyorlar çünkü boyun bölgesinde çok etkili. Mesela, tiroid için kullananlar var. Geçenlerde müşterimin annesi ameliyat olacaktı. Damla kehribar taşının faydalarını öğrenip, bizden kolyesini aldı ve ameliyattan kurtarıldı. Ben çok mutluluk duydum böyle bir şeye vesile olduğum için. Aynı şekilde, bebekler de bilirsiniz ki diş çıkartırken sorunlar yaşarlar; huzursuzluk, ağrı ve çok miktarda salya gibi. Doktorların da tavsiye ettiği kehribar taşı, tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor, aksini söyleyen hiç duymadım” diye beyan etti.