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Şifa kaynağı Horum dutu pekmezi gramla satılıyor

Kanser ve tümör hücrelerini vücuttan uzaklaştırma özelliğiyle ön plana çıkan ve birçok hastalığa faydasından dolayı ‘şifa kaynağı’ olarak bilinen horum dutu pekmezi kilo yerine gram ile satılıyor. Hasadı yapılan horum dutu pekmez yapıldıktan sonra piyasaya sunulmaya başlandı.

Sağlık 21.06.2021, 13:42
Şifa kaynağı Horum dutu pekmezi gramla satılıyor

Kanser ve tümör hücrelerini vücuttan uzaklaştırma özelliğiyle ön plana çıkan ve birçok hastalığa faydasından dolayı ‘şifa kaynağı’ olarak bilinen horum dutu pekmezi kilo yerine gram ile satılıyor. Hasadı yapılan horum dutu pekmez yapıldıktan sonra piyasaya sunulmaya başlandı.

Türkiye’de uzmanların her fırsatta tüketilmesi gerektiğini belirttiği Horum Dutu pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. Kanser ve tümör hücrelerini vücuttan uzaklaştırma özelliğiyle ön plana çıkan ve birçok hastalığa faydasından dolayı ‘şifa kaynağı’ olarak bilinen horum dutu pekmezi vatandaşlardan yoğun talep görürken, kilo yerine gramla satılıyor.

“Ev ortamında yapıyoruz ürünlerimiz kaliteli”

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde Ramazan Yaman isimli vatandaş, hasadına başladıkları horum dutunu pekmez haline getirdikten sonra satışını yaptıklarını açıkladı. Horum dutunu evlerinde güvenli, sıfır katkı ve temiz bir şekilde ürettiklerini söyleyen Yaman, "Organik olarak ürettiğimiz horum dutu pekmezinin kilosunu toptan 70 liraya ve perakende 90 liraya satıyoruz” şeklinde konuştu.
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