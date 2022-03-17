Şiddetli karın ağrısı ile hastaneye gitti, karnından 3 kiloluk kist çıktı

Kastamonu’da şiddetli karın ağrısı yaşayan kadın, karnından 3 kilogram ağırlığında kist alınması ile sağlığına kavuştu.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaşayan 35 yaşında 3 çocuk annesi F.K., karın ağrılarının artması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil Servis ünitesine başvurdu. Yapılan ilk incelemede F.K.’nin karnında büyük bir kist tespit edildi. Hasta kadın, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hürrem Sultan Ataç Şentürk tarafından acil olarak ameliyata alındı. Yapılan başarılı operasyonla F.K.’nin karnından 3 kilogram ağırlığında kist alındı.

"Karnımın sanki hamileymişim gibi şişmeye başladığını fark ettim"

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan F.K., “Beni sağlığıma kavuşturan güler yüzlü doktorum, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hürrem Sultan hocama çok çok teşekkür ediyorum. Rahatsızlığıma gelince bir aydır karnımda şiddetli ağrılar olmaya başladı. Gün geçtikçe de karnımın sanki hamileymişim gibi şişmeye başladığını fark ettim. Kilo almaya başlamam ve bununla birlikte karın ağrılarımın da şiddetlenmesi üzerine ailem beni Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi. Acil serviste yapılan ilk muayenede karnımda büyük bir kist olduğu ve ameliyatla alınması gerektiği söylendi. Ben de kabul edince hemen ameliyata aldılar. Başarılı geçen ameliyatımla birlikte ağrılardan da kurtuldum ve çok şükür sağlığıma kavuştum" dedi.